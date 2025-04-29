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Испания и Португалия ищут причину блэкаута после возвращения света

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Власти Испании и Португалии возобновили электроснабжение после масштабных отключений. Причины сбоя выясняются, но есть вопросы к возобновляемой энергетике.

Испания и Португалия ищут причину блэкаута после возвращения света

Электроснабжение было восстановлено в большинстве районов Испании и Португалии рано утром во вторник после масштабных отключений по всем странам, хотя власти все еще пытаются выяснить, что вызвало внезапное отключение, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Испании школы и офисы снова открылись, общественный транспорт возобновил работу после долгих задержек, заторы на дорогах рассосались, и многие больницы возобновили электроснабжение, в то время как другие продолжали работать на генераторах.

В Испании почти вернули свет после сбоя, причиной может быть "исчезновение" электричества29.04.25, 08:41 • 2198 просмотров

Испанский оператор электросетей Red Electrica заявил, что смог удовлетворить практически весь спрос страны на электроэнергию во вторник утром, в то время как португальский аналог REN заявил, что к вечеру понедельника все 89 подстанций в стране были восстановлены и работали.

Сейчас на власти оказывают давление, чтобы они объяснили, что стало причиной одного из крупнейших отключений электроэнергии, которые когда-либо наблюдались в Европе.

Испания является одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в Европе, но отключение в понедельник уже вызвало споры о том, сделала ли нестабильность поставок электроэнергии от солнца или ветра ее энергосистемы более уязвимыми к такому отключению.

Джон Кемп, энергетический аналитик и специалист по государственной политике, сказал, что для выявления четких причин последовательности сбоев, которые привели к отключению электроэнергии, следователям может понадобиться несколько месяцев.

"В регионе один из самых высоких в мире показателей проникновения возобновляемой генерации из ветра и солнца, поэтому отключение электроэнергии станет примером того, как возобновляемые генераторы влияют на надежность, а также на перезапуск после масштабного сбоя", - сказал он.

Правительство Португалии заявило, что больницы возобновили работу, аэропорты работают, хоть и с задержками в Лиссабоне, в то время как столичное метро возобновляет работу, а поезда ходят.

Министр промышленности Франции Марк Ферраччи заявил во вторник радиостанции RTL, что Франция лучше подготовлена к предотвращению отключений электроэнергии, подобных тем, что произошли в Испании и Португалии, и что последствия для Франции были "минимальными" - в понедельник некоторые районы Франции также испытали короткие перебои в электроснабжении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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