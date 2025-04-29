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Отключения света на Пиренейском полуострове: оператор электросетей отрицает метеорологическую версию

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Португальский оператор электросетей REN опроверг информацию о том, что масштабное отключение электроэнергии было вызвано редким атмосферным явлением. Компания опровергла свою причастность к заявлению об уникальном метеорологическом явлении.

Отключения света на Пиренейском полуострове: оператор электросетей отрицает метеорологическую версию

Португальский оператор электросетей REN опроверг информацию о том, что масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове было вызвано редким атмосферным явлением. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Оператор электросетей REN опроверг свою причастность к заявлению, которое активно распространялось в соцсетях. В частности, в сообщении говорилось о том, что масштабный блэкаут был следствием уникального метеорологического явления.

REN подтверждает, что мы не делали этого заявления

- заявил AFP пресс-секретарь Бруно Силва, не вдаваясь в подробности.

Напомним

Ранее Reuters сообщал, что электроснабжение было восстановлено в большинстве районов Испании и Португалии рано утром во вторник после масштабных отключений по всем странам, хотя власти все еще пытаются выяснить, что вызвало внезапное отключение.

Алина Волянская

Алина Волянская

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