Ни одна гипотеза не исключается: Санчес о расследовании масштабного отключения электроэнергии в Испании

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
15:28 • 69264 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
15:14 • 71056 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

15:11 • 58437 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 84489 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 81847 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 75156 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 70495 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 144152 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 142525 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 124053 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.2м/с
41%
751 мм
Популярные новости

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

29 апреля, 11:26 • 69462 просмотра

россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский

14:31 • 12502 просмотра

Верховный Суд поставил точку в деле экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

14:31 • 12458 просмотра

Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico

15:23 • 25331 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 55178 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 55477 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

15:28 • 69277 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 144154 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 142529 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 124056 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Сибига

Кит Келлогг

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Китай

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 56758 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 74430 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 71989 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 177725 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 88756 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Вашингтон Пост

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Ни одна гипотеза не исключается: Санчес о расследовании масштабного отключения электроэнергии в Испании

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Премьер Испании заявил, что расследуют причины отключения света в Испании и Португалии. Власти создали комиссию, которая изучит роль частных энергетических компаний.

Ни одна гипотеза не исключается: Санчес о расследовании масштабного отключения электроэнергии в Испании
Педро Санчес, премьер-министр Испании

Премьер-министр Испании Петро Санчес заявил, что "ни одна гипотеза не исключается" после того, как национальные поставщики электроэнергии подтвердили, что кибератака не является причиной большого отключения электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Выступая во вторник после возобновления электроснабжения в обеих странах, Санчес пообещал "добраться до сути" беспрецедентного отключения электроэнергии, которое произошло на Пиренейском полуострове в понедельник, 28 апреля.

Он также сказал, что хотя еще рано точно знать, что пошло не так с электроснабжением, уроки будут извлечены для предотвращения дальнейших подобных инцидентов в будущем.

Понятно, что то, что произошло вчера, не может повториться. Власти докопаются до сути этого вопроса, проведут все необходимые реформы и примут необходимые меры, чтобы избежать повторения событий понедельника

– сказал Санчес, объявив о создании комиссии для расследования, которая также изучит роль частных энергетических компаний.

Отключения света на Пиренейском полуострове: оператор электросетей отрицает метеорологическую версию 29.04.25, 15:20 • 3974 просмотра

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро заявил, что его правительство обратится в Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов с просьбой провести "независимый аудит электрических систем пострадавших стран, чтобы полностью определить причины этой ситуации".

Напомним

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, что оставило миллионы людей без электричества и привычных сервисов. Известно о первых четырех жертвах блэкаута в Испании.  

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаНовости Мира
Луиш Монтенегру
Педро Санчес
Испания
Португалия
Brent
$63.21
Bitcoin
$95,398.80
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.86
Золото
$3,329.90
Ethereum
$1,824.65