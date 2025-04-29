Ни одна гипотеза не исключается: Санчес о расследовании масштабного отключения электроэнергии в Испании

Премьер-министр Испании Петро Санчес заявил, что "ни одна гипотеза не исключается" после того, как национальные поставщики электроэнергии подтвердили, что кибератака не является причиной большого отключения электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Выступая во вторник после возобновления электроснабжения в обеих странах, Санчес пообещал "добраться до сути" беспрецедентного отключения электроэнергии, которое произошло на Пиренейском полуострове в понедельник, 28 апреля.

Он также сказал, что хотя еще рано точно знать, что пошло не так с электроснабжением, уроки будут извлечены для предотвращения дальнейших подобных инцидентов в будущем.

Понятно, что то, что произошло вчера, не может повториться. Власти докопаются до сути этого вопроса, проведут все необходимые реформы и примут необходимые меры, чтобы избежать повторения событий понедельника