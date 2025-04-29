Ни одна гипотеза не исключается: Санчес о расследовании масштабного отключения электроэнергии в Испании
Киев • УНН
Премьер Испании заявил, что расследуют причины отключения света в Испании и Португалии. Власти создали комиссию, которая изучит роль частных энергетических компаний.
Премьер-министр Испании Петро Санчес заявил, что "ни одна гипотеза не исключается" после того, как национальные поставщики электроэнергии подтвердили, что кибератака не является причиной большого отключения электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Выступая во вторник после возобновления электроснабжения в обеих странах, Санчес пообещал "добраться до сути" беспрецедентного отключения электроэнергии, которое произошло на Пиренейском полуострове в понедельник, 28 апреля.
Он также сказал, что хотя еще рано точно знать, что пошло не так с электроснабжением, уроки будут извлечены для предотвращения дальнейших подобных инцидентов в будущем.
Понятно, что то, что произошло вчера, не может повториться. Власти докопаются до сути этого вопроса, проведут все необходимые реформы и примут необходимые меры, чтобы избежать повторения событий понедельника
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Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро заявил, что его правительство обратится в Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов с просьбой провести "независимый аудит электрических систем пострадавших стран, чтобы полностью определить причины этой ситуации".
Напомним
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, что оставило миллионы людей без электричества и привычных сервисов. Известно о первых четырех жертвах блэкаута в Испании.