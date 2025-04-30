В Іспанії засекретили розслідування масового вимкнення світла на тлі версії про кібертероризм - ЗМІ
Київ • УНН
Національний суд Іспанії засекретив розслідування масштабних відключень електроенергії. Розглядається версія кібератаки на критичну інфраструктуру.
Національний суд Іспанії прийняв рішення засекретити розслідування щодо масштабних відключень електроенергії, які паралізували Іспанію та деякі сусідні країн. Про це пишуть El Pais та El Confidencial.
Деталі
Розслідування, яке зараз проводиться в Іспанії, має з’ясувати, чи сталися масові відключення електроенергії в Іспанії внаслідок кібератаки проти критичної інфраструктури країни. Суддя Хосе Луїс Калама визнав, що причина відключень досі "невідома", однак "серед можливих версій розглядається і кібертероризм". Рішення про засекречення суддя ухвалив на вимогу прокуратури.
Таким чином, судові органи прагнуть "запобігти ситуації, яка могла б серйозно поставити під загрозу результати розслідування".
Тепер Національний криптологічний центр та оператор іспанської електромережі Red Eléctrica мають протягом 10 днів надати суду звіт щодо причин вимкнення електроенергії в країні. Таке саме завдання дали Інформаційному управлінню поліції.
Доповнення
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики.
Глава МЗС України Андрій Сибіга на доручення Президента Володимира Зеленського запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи.