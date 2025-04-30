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В Испании засекретили расследование массового отключения света на фоне версии о кибертерроризме – СМИ

Киев • УНН

 • 3880 просмотра

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабных отключений электроэнергии. Рассматривается версия кибератаки на критическую инфраструктуру.

В Испании засекретили расследование массового отключения света на фоне версии о кибертерроризме – СМИ

Национальный суд Испании принял решение засекретить расследование масштабных отключений электроэнергии, парализовавших Испанию и некоторые соседние страны. Об этом пишут El Pais и El Confidencial.

Детали

Расследование, которое сейчас проводится в Испании, должно выяснить, произошли ли массовые отключения электроэнергии в Испании в результате кибератаки против критической инфраструктуры страны. Судья Хосе Луис Калама признал, что причина отключений до сих пор "неизвестна", однако "среди возможных версий рассматривается и кибертерроризм". Решение о засекречивании судья принял по требованию прокуратуры.

Таким образом, судебные органы стремятся "предотвратить ситуацию, которая могла бы серьезно поставить под угрозу результаты расследования".

Теперь Национальный криптологический центр и оператор испанской электросети Red Eléctrica должны в течение 10 дней предоставить суду отчет о причинах отключения электроэнергии в стране. Такое же задание дали Информационному управлению полиции.

Дополнение

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.

Глава МИД Украины Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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