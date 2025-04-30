Португалія ініціює аудит ЄС після масштабного блекауту
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Португалії заявив про створення незалежної комісії та запит на аудит ЄС для оцінки електромереж після відключення електроенергії. Це стосується Португалії та Іспанії.
Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру оголосив, що уряд створить незалежну технічну комісію та зробить запит на проведення європейського аудиту для оцінки електроенергетичних систем країн, які постраждали від відключення електроенергії у понеділок, повідомляє Euractiv, пише УНН.
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"Ми докладемо всіх зусиль для прояснення серйозної проблеми, яка виникла не в Португалії", - сказав він.
Луїш Монтенегру виступав з такою заявою у вівторок після широкомасштабного відключення електроенергії, яке торкнулося Португалії та Іспанії у понеділок.
Прем'єр-міністр Португалії оголосив, що уряд попросить Агентство ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) провести незалежний аудит електроенергетичних систем постраждалих країн "для повного встановлення причин цієї ситуації".
"По-друге, ми вирішили створити в Португалії незалежну технічну комісію для оцінки механізмів реагування та управління цією кризою, стійкості та відновлення електроенергетичної системи, стійкості критично важливих інфраструктур та послуг, а також функціонування систем цивільного захисту, зв'язку та охорони здоров'я", - сказав він.
Уряд країни запропонує, щоб ця комісія складалася із семи осіб. Монтенегру визнав, що ця комісія зможе працювати лише у наступному парламентському терміні, оскільки парламент країни розпущений, а 18 травня відбудуться дострокові парламентські вибори.
Прем'єр-міністр країни оголосив, що уряд також вирішив "не продовжувати і не посилювати оголошення про енергетичну кризу".
Іспанія та Португалія шукають причину блекауту після повернення світла29.04.25, 13:05 • 3738 переглядiв