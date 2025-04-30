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Португалія ініціює аудит ЄС після масштабного блекауту

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Португалії заявив про створення незалежної комісії та запит на аудит ЄС для оцінки електромереж після відключення електроенергії. Це стосується Португалії та Іспанії.

Португалія ініціює аудит ЄС після масштабного блекауту

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру оголосив, що уряд створить незалежну технічну комісію та зробить запит на проведення європейського аудиту для оцінки електроенергетичних систем країн, які постраждали від відключення електроенергії у понеділок, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

"Ми докладемо всіх зусиль для прояснення серйозної проблеми, яка виникла не в Португалії", - сказав він.

Луїш Монтенегру виступав з такою заявою у вівторок після широкомасштабного відключення електроенергії, яке торкнулося Португалії та Іспанії у понеділок.

Прем'єр-міністр Португалії оголосив, що уряд попросить Агентство ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) провести незалежний аудит електроенергетичних систем постраждалих країн "для повного встановлення причин цієї ситуації".

"По-друге, ми вирішили створити в Португалії незалежну технічну комісію для оцінки механізмів реагування та управління цією кризою, стійкості та відновлення електроенергетичної системи, стійкості критично важливих інфраструктур та послуг, а також функціонування систем цивільного захисту, зв'язку та охорони здоров'я", - сказав він.

Уряд країни запропонує, щоб ця комісія складалася із семи осіб. Монтенегру визнав, що ця комісія зможе працювати лише у наступному парламентському терміні, оскільки парламент країни розпущений, а 18 травня відбудуться дострокові парламентські вибори.

Прем'єр-міністр країни оголосив, що уряд також вирішив "не продовжувати і не посилювати оголошення про енергетичну кризу".

Іспанія та Португалія шукають причину блекауту після повернення світла29.04.25, 13:05 • 3738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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