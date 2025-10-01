Солнечная энергетика лидирует в производстве электроэнергии в ЕС, доля возобновляемых источников достигла 54%
Киев • УНН
Во втором квартале 2025 года возобновляемые источники энергии произвели 54% чистой электроэнергии ЕС, что превышает показатель прошлого года. Солнечная энергетика стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС в июне 2025 года.
Более половины электроэнергии Европейского Союза (ЕС) во втором квартале 2025 года было произведено из возобновляемых источников, и солнечная энергетика занимает лидирующие позиции, пишет УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
Согласно новым данным Евростата, во втором квартале 2025 года возобновляемые источники энергии произвели 54% чистой электроэнергии ЕС, что выше показателя в 52,7% в годовом исчислении. Рост был обусловлен преимущественно за счет солнечной энергетики, которая произвела 122 317 гигаватт-часов (ГВт-ч) - почти 20% от общего объема производства электроэнергии.
Июнь 2025 года стал знаменательным месяцем: впервые солнечная энергетика стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС. В том месяце она обеспечила 22% всей электроэнергии, потеснив атомную (21,6%), ветровую (15,8%), гидроэнергетику (14,1%) и природный газ (13,8%).
Некоторые страны уже почти на 100% используют возобновляемые источники энергии. Лидером стала Дания с впечатляющей долей возобновляемых источников в чистой выработке электроэнергии в 94,7%, за ней следуют Латвия (93,4%), Австрия (91,8%), Хорватия (89,5%) и Португалия (85,6%). На другом конце спектра отстают Словакия (19,9%), Мальта (21,2%) и Чехия (22,1%).
В целом в 15 странах ЕС доля возобновляемой генерации выросла по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост, в основном за счет роста солнечной энергетики, был зафиксирован в Люксембурге (+13,5 процентных пункта) и Бельгии (+9,1 процентных пункта).
В ЕС солнечная энергия составляла 36,8% от общего объема производства возобновляемой энергии, за ней следуют ветроэнергетика - 29,5%, гидроэнергетика - 26%, биомасса - 7,3% и геотермальная энергия - 0,4%.
В блекауте в Испании и Португалии винят зависимость от солнечной энергии - FT01.05.25, 16:34 • 12576 просмотров