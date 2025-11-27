Европейское космическое агентство увеличивает бюджет до 22,1 млрд евро для мировых "космических гонок"

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 11706 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 19089 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 14465 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 20647 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 16322 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12514 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 16435 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11618 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
27 ноября, 11:04 • 11449 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13997 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 24367 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 21141 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 13033 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе14:52 • 4842 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 9628 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 9720 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 11697 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 19075 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 20635 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 13068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Андрій Єрмак
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Запорожская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 25502 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 46854 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 80473 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 96157 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 95690 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ТикТок
Boeing Starliner

Европейское космическое агентство увеличивает бюджет до 22,1 млрд евро для мировых "космических гонок"

Киев • УНН

 • 464 просмотра

ЕКА планирует увеличить свой бюджет до 22,1 млрд евро на ближайшие три года. Германия значительно увеличит свой вклад, а ЕКА надеется на участие европейских астронавтов в лунной миссии NASA Artemis.

Европейское космическое агентство увеличивает бюджет до 22,1 млрд евро для мировых "космических гонок"

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о планах существенно расширить финансирование: в течение следующих трех лет бюджет вырастет почти до 22,1 млрд евро. Решение приняли накануне конференции агентства в немецком Бремене, где руководство подчеркнуло необходимость более активного развития космической отрасли в Европе. Об этом сообщают европейские СМИ, пишет УНН.

Детали

Гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер поблагодарил страны-члены за поддержку и подчеркнул важность увеличения инвестиций. 

Я думаю, что наши министры очень серьезно восприняли сообщение о том, что Европа должна наверстать упущенное и присоединиться, чтобы буквально дать крылья будущему Европы через космические путешествия

– отметил он.

Одним из ключевых доноров остается Германия, которая планирует существенно увеличить свой вклад. 

Boeing Starliner совершит следующий полет без экипажа: NASA подтвердило новый формат миссии26.11.25, 17:45 • 2766 просмотров

В прошлый раз это было чуть меньше 3,5 миллиарда, на этот раз мы поставили перед собой цель в 5 миллиардов

– сообщила министр космоса Германии Доротея Бер.

В кулуарах встречи Ашбахер также заявил, что ЕКА надеется на участие европейских астронавтов в лунной миссии NASA в рамках программы Artemis. 

Я решил, что первыми европейцами, которые полетят на Луну, будут астронавты ЕКА немецкого, французского и итальянского гражданства

– сказал он.

Южная Корея осуществила первый частный запуск ракеты: страна вступает в новую фазу космической гонки26.11.25, 20:14 • 10631 просмотр

Кроме того, ЕКА подписало письмо о намерениях с Норвегией по созданию нового Арктического космического центра в городе Тромсе. Организация подчеркнула важность региона: "Арктика является важной научной экосистемой, а также имеет экономическое и геополитическое значение". В ЕКА подчеркивают, что космические технологии способны помогать в мониторинге климата, поддержке устойчивого развития, гражданской безопасности и управлении энергетическими процессами.

Европейское космическое агентство объединяет 23 государства и занимается стратегическим развитием космического потенциала континента, стремясь укрепить его позиции среди мировых лидеров космической индустрии.

ESA рассчитывает на бюджет в €22 млрд и готовит программу оборонных возможностей в космосе26.11.25, 15:09 • 2086 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Boeing Starliner
Европейское космическое агентство
НАСА
Южная Корея
Норвегия
Европа
Германия
Арктика