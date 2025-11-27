Европейское космическое агентство увеличивает бюджет до 22,1 млрд евро для мировых "космических гонок"

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о планах существенно расширить финансирование: в течение следующих трех лет бюджет вырастет почти до 22,1 млрд евро. Решение приняли накануне конференции агентства в немецком Бремене, где руководство подчеркнуло необходимость более активного развития космической отрасли в Европе. Об этом сообщают европейские СМИ, пишет УНН.

Детали

Гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер поблагодарил страны-члены за поддержку и подчеркнул важность увеличения инвестиций.

Я думаю, что наши министры очень серьезно восприняли сообщение о том, что Европа должна наверстать упущенное и присоединиться, чтобы буквально дать крылья будущему Европы через космические путешествия – отметил он.

Одним из ключевых доноров остается Германия, которая планирует существенно увеличить свой вклад.

В прошлый раз это было чуть меньше 3,5 миллиарда, на этот раз мы поставили перед собой цель в 5 миллиардов – сообщила министр космоса Германии Доротея Бер.

В кулуарах встречи Ашбахер также заявил, что ЕКА надеется на участие европейских астронавтов в лунной миссии NASA в рамках программы Artemis.

Я решил, что первыми европейцами, которые полетят на Луну, будут астронавты ЕКА немецкого, французского и итальянского гражданства – сказал он.

Кроме того, ЕКА подписало письмо о намерениях с Норвегией по созданию нового Арктического космического центра в городе Тромсе. Организация подчеркнула важность региона: "Арктика является важной научной экосистемой, а также имеет экономическое и геополитическое значение". В ЕКА подчеркивают, что космические технологии способны помогать в мониторинге климата, поддержке устойчивого развития, гражданской безопасности и управлении энергетическими процессами.

Европейское космическое агентство объединяет 23 государства и занимается стратегическим развитием космического потенциала континента, стремясь укрепить его позиции среди мировых лидеров космической индустрии.

