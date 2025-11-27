Європейське космічне агентство збільшує бюджет до 22,1 млрд євро для світових "космічних перегонів"

$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 10554 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27 • 17427 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 13561 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 19269 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 15300 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53 • 12232 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 16237 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 11507 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
27 листопада, 11:04 • 11359 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13930 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 14072 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33 • 23542 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 20320 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 12124 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 7552 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 7784 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 10537 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 17405 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 19251 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 12230 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 24808 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 46517 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 80177 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 95887 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 95438 перегляди
Європейське космічне агентство збільшує бюджет до 22,1 млрд євро для світових "космічних перегонів"

Київ • УНН

 • 48 перегляди

ЄКА планує збільшити свій бюджет до 22,1 млрд євро на найближчі три роки. Німеччина значно збільшить свій внесок, а ЄКА сподівається на участь європейських астронавтів у місячній місії NASA Artemis.

Європейське космічне агентство збільшує бюджет до 22,1 млрд євро для світових "космічних перегонів"

Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило про плани суттєво розширити фінансування: протягом наступних трьох років бюджет зросте майже до 22,1 млрд євро. Рішення ухвалили напередодні конференції агентства в німецькому Бремені, де керівництво наголосило на необхідності активнішого розвитку космічної галузі в Європі. Про це повідомляють європейські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Гендиректор ЄКА Йозеф Ашбахер подякував країнам-членам за підтримку та підкреслив важливість збільшення інвестицій. 

Я думаю, що наші міністри дуже серйозно сприйняли повідомлення про те, що Європа повинна надолужити згаяне та долучитися, щоб буквально дати крила майбутньому Європи через космічні подорожі

– зазначив він.

Одним із ключових донорів залишається Німеччина, яка планує суттєво збільшити свій внесок. 

Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії26.11.25, 17:45 • 2764 перегляди

Минулого разу це було трохи менше 3,5 мільярда, цього разу ми поставили перед собою ціль у 5 мільярдів

– повідомила міністр космосу Німеччини Доротея Бер.

У кулуарах зустрічі Ашбахер також заявив, що ЄКА сподівається на участь європейських астронавтів у місячній місії NASA в рамках програми Artemis. 

Я вирішив, що першими європейцями, які полетять на Місяць, будуть астронавти ЄКА німецького, французького та італійського громадянства

– сказав він.

Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки26.11.25, 20:14 • 10586 переглядiв

Крім того, ЄКА підписало лист про наміри з Норвегією щодо створення нового Арктичного космічного центру в місті Тромсе. Організація наголосила на важливості регіону: "Арктика є важливою науковою екосистемою, а також має економічне та геополітичне значення". У ЄКА підкреслюють, що космічні технології здатні допомагати в моніторингу клімату, підтримці сталого розвитку, цивільної безпеки та управлінні енергетичними процесами.

Європейське космічне агентство об’єднує 23 держави та займається стратегічним розвитком космічного потенціалу континенту, прагнучи зміцнити його позиції серед світових лідерів космічної індустрії.

ESA розраховує на бюджет у €22 млрд і готує програму оборонних спроможностей в космосі26.11.25, 15:09 • 2082 перегляди

Степан Гафтко

