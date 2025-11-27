Європейське космічне агентство збільшує бюджет до 22,1 млрд євро для світових "космічних перегонів"

ЄКА планує збільшити свій бюджет до 22,1 млрд євро на найближчі три роки. Німеччина значно збільшить свій внесок, а ЄКА сподівається на участь європейських астронавтів у місячній місії NASA Artemis.

Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило про плани суттєво розширити фінансування: протягом наступних трьох років бюджет зросте майже до 22,1 млрд євро. Рішення ухвалили напередодні конференції агентства в німецькому Бремені, де керівництво наголосило на необхідності активнішого розвитку космічної галузі в Європі. Про це повідомляють європейські ЗМІ, пише УНН. Деталі Гендиректор ЄКА Йозеф Ашбахер подякував країнам-членам за підтримку та підкреслив важливість збільшення інвестицій. Я думаю, що наші міністри дуже серйозно сприйняли повідомлення про те, що Європа повинна надолужити згаяне та долучитися, щоб буквально дати крила майбутньому Європи через космічні подорожі – зазначив він. Одним із ключових донорів залишається Німеччина, яка планує суттєво збільшити свій внесок. Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії Минулого разу це було трохи менше 3,5 мільярда, цього разу ми поставили перед собою ціль у 5 мільярдів – повідомила міністр космосу Німеччини Доротея Бер. У кулуарах зустрічі Ашбахер також заявив, що ЄКА сподівається на участь європейських астронавтів у місячній місії NASA в рамках програми Artemis. Я вирішив, що першими європейцями, які полетять на Місяць, будуть астронавти ЄКА німецького, французького та італійського громадянства – сказав він. Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки Крім того, ЄКА підписало лист про наміри з Норвегією щодо створення нового Арктичного космічного центру в місті Тромсе. Організація наголосила на важливості регіону: "Арктика є важливою науковою екосистемою, а також має економічне та геополітичне значення". У ЄКА підкреслюють, що космічні технології здатні допомагати в моніторингу клімату, підтримці сталого розвитку, цивільної безпеки та управлінні енергетичними процесами. Європейське космічне агентство об’єднує 23 держави та займається стратегічним розвитком космічного потенціалу континенту, прагнучи зміцнити його позиції серед світових лідерів космічної індустрії. ESA розраховує на бюджет у €22 млрд і готує програму оборонних спроможностей в космосі