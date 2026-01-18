Генсек НАТО провел телефонный разговор с Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике. Они встретятся в Давосе на Всемирном экономическом форуме.
Генеральный секретарь НАТО провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Гренландии и Арктике, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Не раскрывая особых подробностей обсуждения, Марк Рютте сказал: "Мы продолжим работать над этим".
"Я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на этой неделе", – добавил он.
Мировые лидеры соберутся в швейцарском городе на Всемирный экономический форум.
Напомним
Послы 27 стран Европейского Союза соберутся в воскресенье на экстренную встречу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повышение пошлин против европейских стран.
Таможенные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и создают риск ухудшения ситуации: ряд стран ЕС поддержали Данию и Гренландию18.01.26, 16:10 • 2342 просмотра