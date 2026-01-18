Генсек НАТО провел телефонный разговор с Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 12238 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 18873 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 18728 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 46146 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 75177 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 39623 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 49692 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 55151 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 44890 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 72243 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа18 января, 07:45 • 8766 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters18 января, 08:29 • 17602 просмотра
россия за эту неделю применила против Украины более 1300 ударных дронов и почти 30 ракет - ЗеленскийVideo18 января, 09:21 • 4648 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto18 января, 10:13 • 12999 просмотра
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа18 января, 10:38 • 8642 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 35995 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 72243 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 42237 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 73486 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 102567 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Кайя Каллас
Денис Шмыгаль
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 13297 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 26201 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 23409 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 21361 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 20746 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Генсек НАТО провел телефонный разговор с Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Генеральный секретарь НАТО провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике. Они встретятся в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Генсек НАТО провел телефонный разговор с Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике

Генеральный секретарь НАТО провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Гренландии и Арктике, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Не раскрывая особых подробностей обсуждения, Марк Рютте сказал: "Мы продолжим работать над этим".

"Я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на этой неделе", – добавил он.

Мировые лидеры соберутся в швейцарском городе на Всемирный экономический форум.

Напомним

Послы 27 стран Европейского Союза соберутся в воскресенье на экстренную встречу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повышение пошлин против европейских стран. 

Таможенные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и создают риск ухудшения ситуации: ряд стран ЕС поддержали Данию и Гренландию18.01.26, 16:10 • 2342 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Гренландия
Марк Рютте
Давос
НАТО
Швейцария
Дональд Трамп
Европейский Союз
Арктика