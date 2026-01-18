Генсек НАТО провел телефонный разговор с Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике

Генеральный секретарь НАТО провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Гренландии и Арктике, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Не раскрывая особых подробностей обсуждения, Марк Рютте сказал: "Мы продолжим работать над этим".

"Я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на этой неделе", – добавил он.

Мировые лидеры соберутся в швейцарском городе на Всемирный экономический форум.

Напомним

Послы 27 стран Европейского Союза соберутся в воскресенье на экстренную встречу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повышение пошлин против европейских стран.

