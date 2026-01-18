$43.180.08
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Генсекретар НАТО провів телефонну розмову з Трампом щодо ситуації в Гренландії та Арктиці

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Генеральний секретар НАТО провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації в Гренландії та Арктиці. Вони зустрінуться в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

Генсекретар НАТО провів телефонну розмову з Трампом щодо ситуації в Гренландії та Арктиці

Генеральний секретар НАТО провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Гренландії та Арктиці, передає УНН із посиланням на Sky News.

Не розкриваючи особливих подробиць обговорення, Марк Рютте сказав: "Ми продовжимо працювати над цим".

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Давосі пізніше цього тижня", – додав він.

Світові лідери зберуться у швейцарському місті на Всесвітній економічний форум.

Нагадаємо

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в неділю на екстрену зустріч після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підвищення мит проти європейських країн. 

Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію18.01.26, 16:10 • 2340 переглядiв

Антоніна Туманова

