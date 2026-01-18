Генсекретар НАТО провів телефонну розмову з Трампом щодо ситуації в Гренландії та Арктиці

Генеральний секретар НАТО провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Гренландії та Арктиці, передає УНН із посиланням на Sky News.

Не розкриваючи особливих подробиць обговорення, Марк Рютте сказав: "Ми продовжимо працювати над цим".

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Давосі пізніше цього тижня", – додав він.

Світові лідери зберуться у швейцарському місті на Всесвітній економічний форум.

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в неділю на екстрену зустріч після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підвищення мит проти європейських країн.

Митні погрози США підривають трансатлантичні відносини і створюють ризик погіршення ситуації: низка країн ЄС підтримали Данію та Гренландію