Генсекретар НАТО провів телефонну розмову з Трампом щодо ситуації в Гренландії та Арктиці
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації в Гренландії та Арктиці. Вони зустрінуться в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.
Генеральний секретар НАТО провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Гренландії та Арктиці, передає УНН із посиланням на Sky News.
Не розкриваючи особливих подробиць обговорення, Марк Рютте сказав: "Ми продовжимо працювати над цим".
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Давосі пізніше цього тижня", – додав він.
Світові лідери зберуться у швейцарському місті на Всесвітній економічний форум.
Нагадаємо
Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в неділю на екстрену зустріч після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підвищення мит проти європейських країн.
