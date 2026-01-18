Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:25 • 5894 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 29278 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 53855 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 33359 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 44273 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 51423 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 41953 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 63658 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30640 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 46789 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин18 січня, 00:24 • 8672 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 9486 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 62408 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 11364 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters08:29 • 5780 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 29253 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 63658 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 36374 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 67935 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 97439 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 4714 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 23114 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 20640 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 18703 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 18144 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters

Київ • УНН

 • 6106 перегляди

Посли 27 країн ЄС проведуть екстрену зустріч у неділю після того, як Дональд Трамп пригрозив підвищенням мит європейським країнам. Це пов'язано з вимогою США дозволити придбати Гренландію.

Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в неділю на екстрену зустріч після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підвищення мит проти європейських країн. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в неділю на екстрену зустріч після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв хвилю підвищення мит на європейських союзників, поки Сполученим Штатам не буде дозволено придбати Гренландію

- пише видання.

Повідомляється, що Кіпр, який головує в ЄС, повідомив, що скликав засідання на неділю. Засідання розпочнеться о 17:00 (16:00 за Гринвічем).

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО - зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини - які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на погрози митами президента США Дональда Трампа через позицію європейських країн щодо Гренландії, зазначивши, що суперечки між союзниками грають на користь Китаю та рф.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Дипломатка
Ґренландія
Кая Каллас
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Кіпр