Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в неділю на екстрену зустріч після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підвищення мит проти європейських країн. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Посли 27 країн Європейського Союзу зберуться в неділю на екстрену зустріч після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв хвилю підвищення мит на європейських союзників, поки Сполученим Штатам не буде дозволено придбати Гренландію - пише видання.

Повідомляється, що Кіпр, який головує в ЄС, повідомив, що скликав засідання на неділю. Засідання розпочнеться о 17:00 (16:00 за Гринвічем).

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО - зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини - які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на погрози митами президента США Дональда Трампа через позицію європейських країн щодо Гренландії, зазначивши, що суперечки між союзниками грають на користь Китаю та рф.