Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 22897 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 45428 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 30239 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 41673 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 49795 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 40712 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 61058 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 30143 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 46176 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
Эксклюзивы
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Послы 27 стран ЕС проведут экстренную встречу в воскресенье после того, как Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин европейским странам. Это связано с требованием США разрешить приобрести Гренландию.

Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters

Послы 27 стран Европейского Союза соберутся в воскресенье на экстренную встречу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повышение пошлин против европейских стран. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Послы 27 стран Европейского Союза соберутся в воскресенье на экстренную встречу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал волну повышения пошлин на европейских союзников, пока Соединенным Штатам не будет разрешено приобрести Гренландию

- пишет издание.

Сообщается, что Кипр, председательствующий в ЕС, сообщил, что созвал заседание на воскресенье. Заседание начнется в 17:00 (16:00 по Гринвичу).

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 10% тарифы для стран НАТО - в частности Великобритании, Франции и Германии - которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США взять под контроль этот арктический остров.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на угрозы пошлинами президента США Дональда Трампа из-за позиции европейских стран по Гренландии, отметив, что споры между союзниками играют на пользу Китая и РФ.

Павел Башинский

