Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters
Киев • УНН
Послы 27 стран ЕС проведут экстренную встречу в воскресенье после того, как Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин европейским странам. Это связано с требованием США разрешить приобрести Гренландию.
Послы 27 стран Европейского Союза соберутся в воскресенье на экстренную встречу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повышение пошлин против европейских стран. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Сообщается, что Кипр, председательствующий в ЕС, сообщил, что созвал заседание на воскресенье. Заседание начнется в 17:00 (16:00 по Гринвичу).
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 10% тарифы для стран НАТО - в частности Великобритании, Франции и Германии - которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США взять под контроль этот арктический остров.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на угрозы пошлинами президента США Дональда Трампа из-за позиции европейских стран по Гренландии, отметив, что споры между союзниками играют на пользу Китая и РФ.