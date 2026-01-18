Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 21046 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 41470 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 29080 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 40551 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 48780 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 40143 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 59917 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29946 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45842 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 37023 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44 • 7342 перегляди
Штучний інтелект захоплює музичні чарти: вірусний хіт 2026 року спровокував скандал18 січня, 00:10 • 4066 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 4724 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 28802 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 6618 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 26579 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 59914 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 34239 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 65810 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 95542 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 2746 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 21949 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 19629 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 17716 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 17201 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
M1 Abrams
M2 Bradley

Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Кая Каллас відреагувала на погрози митами Трампа через позицію європейських країн щодо Гренландії. Вона зазначила, що суперечки між союзниками вигідні Китаю та рф.

Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на погрози митами президента США Дональда Трампа через позицію європейських країн щодо Гренландії, зазначивши, що суперечки між союзниками грають на користь Китаю та рф. Про це Каллас написала в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Китай і росія, мабуть, чудово проводять час. Саме вони виграють від розбіжностей між союзниками. Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо вирішити це питання всередині НАТО. Мита ризикують зробити Європу та США біднішими та підірвати наше спільне процвітання

- написала Каллас.

Вона також додала, що не можна дозволити суперечці відволікати від основного завдання - допомогти припинити війну росії проти України.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО - зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини - які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Сутички
Ґренландія
Кая Каллас
НАТО
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна