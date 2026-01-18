Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа
Київ • УНН
Кая Каллас відреагувала на погрози митами Трампа через позицію європейських країн щодо Гренландії. Вона зазначила, що суперечки між союзниками вигідні Китаю та рф.
Деталі
Китай і росія, мабуть, чудово проводять час. Саме вони виграють від розбіжностей між союзниками. Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо вирішити це питання всередині НАТО. Мита ризикують зробити Європу та США біднішими та підірвати наше спільне процвітання
Вона також додала, що не можна дозволити суперечці відволікати від основного завдання - допомогти припинити війну росії проти України.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 10% тарифи для країн НАТО - зокрема Великої Британії, Франції та Німеччини - які розмістили війська в Гренландії на тлі погроз США взяти під контроль цей арктичний острів.