Суперечки між союзниками грають на користь рф та Китаю: Каллас відреагувала на митні погрози Трампа

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на погрози митами президента США Дональда Трампа через позицію європейських країн щодо Гренландії, зазначивши, що суперечки між союзниками грають на користь Китаю та рф. Про це Каллас написала в соцмережі "Х", передає УНН.

Китай і росія, мабуть, чудово проводять час. Саме вони виграють від розбіжностей між союзниками. Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо вирішити це питання всередині НАТО. Мита ризикують зробити Європу та США біднішими та підірвати наше спільне процвітання