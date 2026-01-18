$43.180.08
Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Кая Каллас отреагировала на угрозы Трампа ввести пошлины из-за позиции европейских стран по Гренландии. Она отметила, что споры между союзниками выгодны Китаю и рф.

Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на угрозы пошлинами президента США Дональда Трампа из-за позиции европейских стран по Гренландии, отметив, что споры между союзниками играют на пользу Китая и рф. Об этом Каллас написала в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Китай и россия, наверное, прекрасно проводят время. Именно они выигрывают от разногласий между союзниками. Если безопасность Гренландии под угрозой, мы можем решить этот вопрос внутри НАТО. Пошлины рискуют сделать Европу и США беднее и подорвать наше общее процветание

- написала Каллас.

Она также добавила, что нельзя позволить спору отвлекать от основной задачи - помочь прекратить войну россии против Украины.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 10% тарифы для стран НАТО - в частности Великобритании, Франции и Германии - которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США взять под контроль этот арктический остров.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
