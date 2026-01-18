Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа
Киев • УНН
Кая Каллас отреагировала на угрозы Трампа ввести пошлины из-за позиции европейских стран по Гренландии. Она отметила, что споры между союзниками выгодны Китаю и рф.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на угрозы пошлинами президента США Дональда Трампа из-за позиции европейских стран по Гренландии, отметив, что споры между союзниками играют на пользу Китая и рф. Об этом Каллас написала в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Китай и россия, наверное, прекрасно проводят время. Именно они выигрывают от разногласий между союзниками. Если безопасность Гренландии под угрозой, мы можем решить этот вопрос внутри НАТО. Пошлины рискуют сделать Европу и США беднее и подорвать наше общее процветание
Она также добавила, что нельзя позволить спору отвлекать от основной задачи - помочь прекратить войну россии против Украины.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 10% тарифы для стран НАТО - в частности Великобритании, Франции и Германии - которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США взять под контроль этот арктический остров.