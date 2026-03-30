Зачем россии боевые ледоколы с "Калибрами", один из которых поразили ВСУ и какую роль они играют в войне

$43.8850.61
ukenru
29 марта, 13:23 • 12696 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 23556 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 23430 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 36988 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 33626 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 48765 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 41921 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 35461 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 33958 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 29270 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.4м/с
82%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готова вести мирные переговоры где угодно, кроме россии и беларуси - Зеленский29 марта, 14:48 • 11253 просмотра
Главой Лиги арабских государств назначен Набиль Фахми29 марта, 15:08 • 10961 просмотра
Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян - Федоров29 марта, 15:35 • 12455 просмотра
Италия вызвала посла Израиля из-за недопуска патриарха к Храму Гроба Господня29 марта, 15:58 • 10908 просмотра
ОАЭ настаивают на компенсации Ираном разрушений в стране из-за ударов29 марта, 16:23 • 8714 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 26995 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 36987 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 39092 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 52981 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 46993 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ишак Дар
Биньямин Нетаньяху
Жовенель Мойсе
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Египет
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 20066 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 20411 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 21802 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 26083 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 29666 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
Фокс Ньюс
Financial Times

Зачем россии боевые ледоколы с "Калибрами", один из которых поразили ВСУ и какую роль они играют в войне

Киев • УНН

 • 324 просмотра

рф разрабатывает ледоколы как универсальные платформы с ракетами "Калибр" для контроля морских путей. Эти суда маскируют под гражданские для внезапных атак.

Зачем россии боевые ледоколы с "Калибрами", один из которых поразили ВСУ и какую роль они играют в войне

россия развивает боевые ледоколы не только для работы в Арктике, но и как универсальные военные платформы. Корабли ледокольного класса способны действовать там, где обычный флот ограничен льдами, обеспечивая присутствие рф в стратегически важных регионах и контроль над морскими маршрутами. Об этом говорится в материале Defense Express, пишет УНН.

Детали

Такие суда могут оснащаться контейнерными пусковыми установками для крылатых ракет "Калибр". Это позволяет превращать даже формально "патрульные" или вспомогательные корабли в носители дальнобойного ударного оружия.

Патрульный ледокол
Патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550 после поражения ночью 25 марта 2026 года

Фактически россия получает мобильные ракетные платформы, которые сложнее отследить и которые могут действовать вне классических районов базирования военного флота.

Гибкость и маскировка под "гражданские" задачи

Еще одно ключевое преимущество – возможность маскировки. Ледоколы могут выполнять гражданские или пограничные функции, но при этом оставаться готовыми к боевому применению.

Спуск на воду корабля
Спуск на воду корабля "Пурга" по проекту 22350 для Береговой охраны ФСБ, 7 октября 2022 года

Это усложняет их идентификацию как полноценных военных целей и расширяет варианты использования – от патрулирования до внезапных ракетных ударов.

Развитие таких кораблей вписывается в общую стратегию россии – рассредоточение носителей ракет и создание максимально гибкой системы ударных платформ. В сочетании с подводными лодками, корветами и авиацией это дает кремлю больше вариантов для применения крылатых ракет на большом расстоянии.

Генштаб подтвердил поражение завода "новатэк-усть-луга" и боевого ледокола рф25.03.26, 12:40 • 5264 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
«Калибр» (семейство ракет)
Арктика