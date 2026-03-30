Зачем россии боевые ледоколы с "Калибрами", один из которых поразили ВСУ и какую роль они играют в войне
рф разрабатывает ледоколы как универсальные платформы с ракетами "Калибр" для контроля морских путей. Эти суда маскируют под гражданские для внезапных атак.
россия развивает боевые ледоколы не только для работы в Арктике, но и как универсальные военные платформы. Корабли ледокольного класса способны действовать там, где обычный флот ограничен льдами, обеспечивая присутствие рф в стратегически важных регионах и контроль над морскими маршрутами. Об этом говорится в материале Defense Express, пишет УНН.
Детали
Такие суда могут оснащаться контейнерными пусковыми установками для крылатых ракет "Калибр". Это позволяет превращать даже формально "патрульные" или вспомогательные корабли в носители дальнобойного ударного оружия.
Фактически россия получает мобильные ракетные платформы, которые сложнее отследить и которые могут действовать вне классических районов базирования военного флота.
Гибкость и маскировка под "гражданские" задачи
Еще одно ключевое преимущество – возможность маскировки. Ледоколы могут выполнять гражданские или пограничные функции, но при этом оставаться готовыми к боевому применению.
Это усложняет их идентификацию как полноценных военных целей и расширяет варианты использования – от патрулирования до внезапных ракетных ударов.
Развитие таких кораблей вписывается в общую стратегию россии – рассредоточение носителей ракет и создание максимально гибкой системы ударных платформ. В сочетании с подводными лодками, корветами и авиацией это дает кремлю больше вариантов для применения крылатых ракет на большом расстоянии.
