Навіщо росії бойові криголами з "Калібрами", один з яких уразили ЗСУ і яку роль вони мають у війні
Київ • УНН
рф розробляє криголами як універсальні платформи з ракетами "Калібр" для контролю морських шляхів. Ці судна маскують під цивільні для раптових атак.
росія розвиває бойові криголами не лише для роботи в Арктиці, а як універсальні військові платформи. Кораблі криголамного класу здатні діяти там, де звичайний флот обмежений льодами, забезпечуючи присутність рф у стратегічно важливих регіонах і контроль над морськими маршрутами. Про це йдеться у матеріалі Defense Express, пише УНН.
Деталі
Такі судна можуть оснащуватися контейнерними пусковими установками для крилатих ракет "Калібр". Це дозволяє перетворювати навіть формально "патрульні" або допоміжні кораблі на носії далекобійної ударної зброї.
Фактично росія отримує мобільні ракетні платформи, які складніше відстежити і які можуть діяти поза класичними районами базування військового флоту.
Гнучкість і маскування під "цивільні" задачі
Ще одна ключова перевага – можливість маскування. Криголами можуть виконувати цивільні або прикордонні функції, але при цьому залишатися готовими до бойового застосування.
Це ускладнює їх ідентифікацію як повноцінних військових цілей і розширює варіанти використання – від патрулювання до раптових ракетних ударів.
Розвиток таких кораблів вписується у загальну стратегію росії – розосередження носіїв ракет і створення максимально гнучкої системи ударних платформ. У поєднанні з підводними човнами, корветами та авіацією це дає кремлю більше варіантів для застосування крилатих ракет на великій відстані.
