Навіщо росії бойові криголами з "Калібрами", один з яких уразили ЗСУ і яку роль вони мають у війні

29 березня, 13:23 • 12833 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 24022 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 23754 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 37493 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 33929 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 48959 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 42047 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 35497 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 33993 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29288 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Україна готова вести мирні перемовини будь-де, крім росії й білорусі - Зеленський
Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі
Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров
Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього
ОАЕ наполягають на компенсації Іраном руйнувань у країні через удари
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукати
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем'єри
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядів
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІ
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків
Навіщо росії бойові криголами з "Калібрами", один з яких уразили ЗСУ і яку роль вони мають у війні

Київ • УНН

 • 988 перегляди

рф розробляє криголами як універсальні платформи з ракетами "Калібр" для контролю морських шляхів. Ці судна маскують під цивільні для раптових атак.

росія розвиває бойові криголами не лише для роботи в Арктиці, а як універсальні військові платформи. Кораблі криголамного класу здатні діяти там, де звичайний флот обмежений льодами, забезпечуючи присутність рф у стратегічно важливих регіонах і контроль над морськими маршрутами. Про це йдеться у матеріалі Defense Express, пише УНН.

Деталі

Такі судна можуть оснащуватися контейнерними пусковими установками для крилатих ракет "Калібр". Це дозволяє перетворювати навіть формально "патрульні" або допоміжні кораблі на носії далекобійної ударної зброї.

Патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550 після ураження вночі 25 березня 2026 року

Фактично росія отримує мобільні ракетні платформи, які складніше відстежити і які можуть діяти поза класичними районами базування військового флоту.

Гнучкість і маскування під "цивільні" задачі

Ще одна ключова перевага – можливість маскування. Криголами можуть виконувати цивільні або прикордонні функції, але при цьому залишатися готовими до бойового застосування.

Спуск на воду корабля "Пурга" за проектом 22350 для Берегової охорони ФСБ, 7 жовтня 2022 року

Це ускладнює їх ідентифікацію як повноцінних військових цілей і розширює варіанти використання – від патрулювання до раптових ракетних ударів.

Розвиток таких кораблів вписується у загальну стратегію росії – розосередження носіїв ракет і створення максимально гнучкої системи ударних платформ. У поєднанні з підводними човнами, корветами та авіацією це дає кремлю більше варіантів для застосування крилатих ракет на великій відстані.

