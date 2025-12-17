$42.250.05
16 декабря, 17:02 • 13581 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 27985 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 24190 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 27475 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 25069 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 26070 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 27077 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24726 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29641 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24700 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
публикации
Эксклюзивы
Ежегодное обследование Арктики выявило разрушение окружающей среды

Киев

 • 900 просмотра

Ежегодное исследование Арктики выявило серьезные изменения: температура воздуха достигла максимума за 125 лет, а количество осадков и влажность атмосферы возросли. Это привело к значительному уменьшению снежного покрова и ледников, а также ускоренному таянию вечной мерзлоты.

Ежегодное обследование Арктики выявило разрушение окружающей среды

Ежегодное исследование Арктики показало серьезные изменения окружающей среды. Ключевые показатели региона вышли из равновесия: атмосфера становится влажнее, площадь снежного покрова и ледников уменьшается, а таяние вечной мерзлоты приводит к увеличению выбросов углекислого газа. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований США под названием Arctic Report Card, передает УНН.

Детали

Из важнейших наблюдений ученые выделили, что с октября 2024 года по сентябрь 2025 года в Арктике температура воздуха на поверхности Земли была самой высокой по меньшей мере за 125 лет (гидрологи обычно измеряют год с 1 октября по 30 сентября, чтобы лучше согласовать его с сезонными осадками и циклами таяния снега).

За этот период количество осадков достигло рекордного уровня с 1950 года, а атмосфера в регионе в целом стала более влажной.

Кроме того, летняя температура поверхности моря была одной из самых высоких за всю историю наблюдений: в августе в некоторых районах она превышала средние значения 1991–2020 годов на 7°C.

За последние 10 лет Арктика зафиксировала самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Теплые воды Атлантики продвинулись в центральную часть Северного Ледовитого океана, ускорив таяние льда. Меньше льда и быстрее таяние снега способствуют дальнейшему потеплению, а оттаивание вечной мерзлоты выбрасывает больше углекислого газа в атмосферу

- пишет издание.

За этот период количество осадков достигло рекордного уровня с 1950 года, а атмосфера над Арктикой стала более влажной.

Летняя температура поверхности моря в большей части региона была одной из самых высоких за всю историю наблюдений: в августе в отдельных районах она превышала средние значения 1991–2020 годов на 7°C.

Максимальное покрытие морским льдом в марте было наименьшим за 47 лет спутниковых данных, а летнее покрытие сократилось на 28% по сравнению с показателями двух десятилетий назад.

Старейший и самый толстый лед (четырехлетний и старше) с 1980-х годов уменьшился более чем на 95%. Общая площадь снежного покрова в июне была вдвое меньше, чем в 1960-х годах.

Кроме того, Гренландский ледниковый щит с конца 1990-х годов ежегодно демонстрирует уменьшение массы.

Ледники в европейских Альпах достигнут самого быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них исчезнут к 2033 году. Это является одним из самых очевидных проявлений климатического кризиса, вызванного антропогенным глобальным потеплением.

Вита Зеленецкая

