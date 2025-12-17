Ежегодное обследование Арктики выявило разрушение окружающей среды

Ежегодное исследование Арктики показало серьезные изменения окружающей среды. Ключевые показатели региона вышли из равновесия: атмосфера становится влажнее, площадь снежного покрова и ледников уменьшается, а таяние вечной мерзлоты приводит к увеличению выбросов углекислого газа. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований США под названием Arctic Report Card, передает УНН.

Детали

Из важнейших наблюдений ученые выделили, что с октября 2024 года по сентябрь 2025 года в Арктике температура воздуха на поверхности Земли была самой высокой по меньшей мере за 125 лет (гидрологи обычно измеряют год с 1 октября по 30 сентября, чтобы лучше согласовать его с сезонными осадками и циклами таяния снега).

За этот период количество осадков достигло рекордного уровня с 1950 года, а атмосфера в регионе в целом стала более влажной.

Кроме того, летняя температура поверхности моря была одной из самых высоких за всю историю наблюдений: в августе в некоторых районах она превышала средние значения 1991–2020 годов на 7°C.

За последние 10 лет Арктика зафиксировала самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Теплые воды Атлантики продвинулись в центральную часть Северного Ледовитого океана, ускорив таяние льда. Меньше льда и быстрее таяние снега способствуют дальнейшему потеплению, а оттаивание вечной мерзлоты выбрасывает больше углекислого газа в атмосферу - пишет издание.

Максимальное покрытие морским льдом в марте было наименьшим за 47 лет спутниковых данных, а летнее покрытие сократилось на 28% по сравнению с показателями двух десятилетий назад.

Старейший и самый толстый лед (четырехлетний и старше) с 1980-х годов уменьшился более чем на 95%. Общая площадь снежного покрова в июне была вдвое меньше, чем в 1960-х годах.

Кроме того, Гренландский ледниковый щит с конца 1990-х годов ежегодно демонстрирует уменьшение массы.

Напомним

Ледники в европейских Альпах достигнут самого быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них исчезнут к 2033 году. Это является одним из самых очевидных проявлений климатического кризиса, вызванного антропогенным глобальным потеплением.

