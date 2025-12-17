$42.250.05
Щорічне обстеження Арктики виявило руйнування навколишнього середовища

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Щорічне дослідження Арктики виявило серйозні зміни: температура повітря досягла максимуму за 125 років, а кількість опадів та вологість атмосфери зросли. Це призвело до значного зменшення снігового покриву та льодовиків, а також прискореного танення вічної мерзлоти.

Щорічне обстеження Арктики виявило руйнування навколишнього середовища

Щорічне дослідження Арктики показало серйозні зміни навколишнього середовища. Ключові показники регіону вийшли з рівноваги: атмосфера стає вологішою, площа снігового покриву та льодовиків зменшується, а танення вічної мерзлоти спричиняє збільшення викидів вуглекислого газу. Про це інформує видання Bloomberg із посиланням на щорічний звіт Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США під назвою Arctic Report Card, передає УНН.

Деталі

З найважливіших спостережень науковці виділили, що з жовтня 2024 року по вересень 2025 року в Арктиці температура повітря на поверхні Землі була найвищою щонайменше за 125 років (гідрологи зазвичай вимірюють рік з 1 жовтня по 30 вересня, щоб краще узгодити його із сезонними опадами та циклами танення снігу).

За цей період кількість опадів сягнула рекордного рівня з 1950 року, а атмосфера в регіоні загалом стала більш вологою.

Крім того, літня температура поверхні моря була однією з найвищих за всю історію спостережень: у серпні в деяких районах вона перевищувала середні значення 1991–2020 років на 7°C.

За останні 10 років Арктика зафіксувала найвищі температури за всю історію спостережень. Теплі води Атлантики просунулися в центральну частину Північного Льодовитого океану, прискоривши танення льоду. Менше льоду та швидше танення снігу сприяють подальшому потеплінню, а відтавання вічної мерзлоти викидає більше вуглекислого газу в атмосферу

- пише видання.

За цей період кількість опадів досягла рекордного рівня з 1950 року, а атмосфера над Арктикою стала більш вологою.

Літня температура поверхні моря в більшій частині регіону була однією з найвищих за всю історію спостережень: у серпні в окремих районах вона перевищувала середні значення 1991–2020 років на 7°C.

Максимальне покриття морським льодом у березні було найменшим за 47 років супутникових даних, а літнє покриття скоротилося на 28% порівняно з показниками двох десятиліть тому.

Найстаріший і найтовстіший лід (чотирирічний і старше) з 1980-х років зменшився більш ніж на 95%. Загальна площа снігового покриву в червні була вдвічі меншою, ніж у 1960-х роках.

Окрім того, Гренландський льодовиковий щит з кінця 1990-х років щороку демонструє зменшення маси.

Нагадаємо

Льодовики в європейських Альпах досягнуть найшвидшого темпу танення протягом наступних восьми років, при цьому понад 100 з них зникнуть до 2033 року. Це є одним із найочевидніших проявів кліматичної кризи, спричиненої антропогенним глобальним потеплінням.

Полярні ведмеді можуть адаптуватися до виживання в теплішому кліматі - дослідження12.12.25, 08:44 • 4290 переглядiв

Віта Зеленецька

