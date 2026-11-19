Парламент Дании в четверг, 19 ноября, одобрил «труднодостижимое» соглашение с Гренландией и Соединенными Штатами об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Это последний шаг, направленный на снятие многомесячной напряженности из-за давления администрации Трампа в связи с возможным переходом огромного, богатого полезными ископаемыми острова под контроль США, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Трехстороннее соглашение — между президентом США Дональдом Трампом и лидерами Дании и Гренландии — открывает путь для создания большего количества американских баз в Гренландии, полуавтономной территории союзника НАТО Дании. Это также ослабляет напряженность в Атлантическом альянсе и с Европейским Союзом из-за неоднократных призывов Трампа стать частью США, указывает издание.

Голосование Фолькетинга с результатом 109–0 является последним шагом: соглашение вступает в силу после подписания парламентами Дании и Гренландии, после чего Соединенные Штаты будут официально уведомлены об этом дипломатической нотой.

Парламент Гренландии одобрил соглашение в начале этого месяца, также без единого голоса «против».

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«Сегодня важный день, — написала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в Facebook. — Это был нелегкий процесс».

Она сказала, что соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность Дании, а также право гренландцев на самоопределение.

Посол США в Дании Кеннет Гауэри приветствовал «сильную поддержку» ратификации соглашения в датском парламенте, «что открывает путь для его вступления в силу».

«Это соглашение — огромное достижение, которое модернизирует наше партнерство для решения будущих вызовов безопасности и укрепляет безопасность Соединенных Штатов, Королевства Дания, включая Гренландию, и всего НАТО», — написал он в X.

Цель заключается в том, чтобы усилить военное присутствие США в Гренландии, но сохранить самоуправляемый остров под контролем Дании. Оно по-прежнему будет действовать, если Гренландия в конечном итоге выберет независимость.

Что предусматривает соглашение

Трамп и лидеры Гренландии и Дании подписали соглашение в сентябре в Нью-Йорке после месяцев тихих закулисных переговоров, направленных на решение его проблем в сфере безопасности и опасений Дании и Гренландии относительно возможного перехода под контроль США.

Согласно соглашению, основанному на оборонном соглашении 1951 года, Соединенные Штаты могут расширить свое военное присутствие на острове и «модернизировать и расширить» свою деятельность на удаленной космической базе Питуффик на северо-западе.

США также могут создать «оборонные зоны» в Нарсарсуаке на юге и Местерсвиге на востоке Гренландии, а также могут создать дополнительные оборонные зоны на территории и усилить свои военные операции или объекты.

Три стороны выразили поддержку усилению участия НАТО в Арктике и предоставлению американским военным доступа к Гренландии для защиты территории НАТО, в частности посредством «системы обороны “Золотой купол”».

После неоднократных предупреждений США об угрозе в регионе со стороны геостратегических соперников России и Китая в соглашении указано, что только члены НАТО могут создавать пилотируемые или беспилотные военные объекты в Гренландии.

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