Парламент Данії у четвер, 19 листопада, схвалив "важко досягнуту" угоду з Гренландією та Сполученими Штатами щодо посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. Це є останнім кроком, спрямованим на зняття багатомісячної напруженості через тиск адміністрації Трампа щодо можливого взяття США під контроль величезного, багатого на корисні копалини острова, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Тристороння угода — між президентом США Дональдом Трампом та лідерами Данії та Гренландії — відкриває шлях для створення більшої кількості американських баз у Гренландії, напівавтономній території союзника НАТО Данії. Це також послаблює напруженість в Атлантичному альянсі та з Європейським Союзом через неодноразові заклики Трампа стати частиною США, вказує видання.

Голосування Фолькетингу з результатом 109-0 є останнім кроком: угода набуває чинності після підписання парламентами Данії та Гренландії, після чого Сполучені Штати будуть офіційно повідомлені про це дипломатичною нотою.

Парламент Гренландії схвалив угоду на початку цього місяця, також без жодного "проти".

Гренландія ратифікує угоду зі США про розширення американської військової присутності на острові

"Сьогодні важливий день, - написала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Facebook. - Це був нелегкий процес".

Вона сказала, що угода поважає суверенітет і територіальну цілісність Данії, а також право гренландців на самовизначення.

Посол США в Данії Кеннет Гауері привітав "сильну підтримку" в данському парламенті ратифікації угоди, "що відкриває шлях для її набрання чинності".

"Ця угода - це величезне досягнення, яке модернізує наше партнерство для вирішення майбутніх викликів безпеки та зміцнює безпеку Сполучених Штатів, Королівства Данія, включаючи Гренландію, та всього НАТО", — написав він у X.

Мета полягає в тому, щоб посилити військову присутність США в Гренландії, але зберегти самоврядний острів під контролем Данії. Вона все ще діятиме, якщо Гренландія зрештою обере незалежність.

Що передбачає угода

Трамп та лідери Гренландії та Данії підписали угоду у вересні в Нью-Йорку після місяців тихих закулісних переговорів, спрямованих на вирішення його проблем безпеки та побоювань Данії та Гренландії щодо можливого взяття під контроль США.

Згідно з угодою, яка базується на оборонній угоді 1951 року, Сполучені Штати можуть розширити свою військову присутність на острові та "модернізувати та розширити" свою діяльність на віддаленій космічній базі Пітуффік на північному заході.

США також можуть створити "оборонні зони" в Нарсарсуаку на півдні та Местерсвігу на сході Гренландії, а також можуть створити додаткові оборонні зони на території та посилити свої військові операції або об'єкти.

Три сторони висловили підтримку посиленню участі НАТО в Арктиці та наданню американським військовим доступу до Гренландії для захисту території НАТО, зокрема через "систему оборони Золотий купол".

Після неодноразових попереджень США про загрозу в регіоні з боку геостратегічних суперників росії та Китаю, в угоді зазначено, що лише члени НАТО можуть розміщувати пілотовані або безпілотні військові об'єкти в Гренландії.

Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи