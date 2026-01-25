Стармер и Трамп провели переговоры: речь шла о войне в Украине

$43.170.00
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 13840 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 18795 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 28239 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 30584 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 45045 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42420 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34443 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28985 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 64987 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби: стали известны первые подробности - Axios24 января, 13:39 • 8520 просмотра
Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать24 января, 14:02 • 10536 просмотра
Встреча с россиянами и американцами в Абу-Даби: Зеленский заслушал доклад делегации Украины24 января, 14:20 • 4310 просмотра
Иностранные добровольцы имеют право на статус УБД в Украине: Минобороны озвучило детали процедуры24 января, 15:04 • 4200 просмотра
В Германии более половины населения считает США угрозой, а не союзником - СМИ24 января, 15:38 • 3944 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 64987 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 78985 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 94614 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 88882 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 89909 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 13072 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 13924 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 31060 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 31538 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 44858 просмотра
Стармер и Трамп провели переговоры: речь шла о войне в Украине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели переговоры, где речь шла о войне в Украине и безопасности в Арктике. Лидеры согласились относительно необходимости устойчивого прекращения огня и поддержки Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели разговор, во время которого речь, в частности, шла о войне в Украине. Об этом сообщается на сайте британского правительства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в то время как Украина приближается к четвертому году войны с момента полномасштабного вторжения России, лидеры согласились с необходимостью достичь прогресса в отношении устойчивого прекращения огня.

Пока дипломатические усилия продолжаются, премьер-министр повторил, что международные партнеры должны продолжать поддерживать Украину в ее защите от варварских нападений Путина

- говорится в сообщении.

Указывается, что лидеры также обсудили необходимость усиления безопасности в Арктике - в частности, Стармер заявил, что это является абсолютным приоритетом для его правительства.

Кроме того, лидеры обсудили важность отношений между Великобританией и США, которые "продолжают выдерживать испытание временем".

Напомним

В декабре британский премьер-министр Кир Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сосредоточившись на поиске путей для "справедливого и длительного прекращения" войны в Украине. Встреча состоялась на фоне интенсивной дипломатической активности администрации Трампа во Флориде, где американские представители параллельно контактировали с российскими, украинскими и европейскими должностными лицами.

Вадим Хлюдзинский

