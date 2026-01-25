Стармер и Трамп провели переговоры: речь шла о войне в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели разговор, во время которого речь, в частности, шла о войне в Украине. Об этом сообщается на сайте британского правительства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в то время как Украина приближается к четвертому году войны с момента полномасштабного вторжения России, лидеры согласились с необходимостью достичь прогресса в отношении устойчивого прекращения огня.

Пока дипломатические усилия продолжаются, премьер-министр повторил, что международные партнеры должны продолжать поддерживать Украину в ее защите от варварских нападений Путина - говорится в сообщении.

Указывается, что лидеры также обсудили необходимость усиления безопасности в Арктике - в частности, Стармер заявил, что это является абсолютным приоритетом для его правительства.

Кроме того, лидеры обсудили важность отношений между Великобританией и США, которые "продолжают выдерживать испытание временем".

Напомним

В декабре британский премьер-министр Кир Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сосредоточившись на поиске путей для "справедливого и длительного прекращения" войны в Украине. Встреча состоялась на фоне интенсивной дипломатической активности администрации Трампа во Флориде, где американские представители параллельно контактировали с российскими, украинскими и европейскими должностными лицами.

Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа