Стармер і Трамп мали розмову: йшлося про війну в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели розмову, під час якої мова, злокрема, йшла про війну в Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у той час як Україна наближається до четвертого року війни з моменту повномасштабного вторгнення росії, лідери погодилися з необхідністю досягти прогресу щодо сталого припинення вогню.

Поки дипломатичні зусилля тривають, прем'єр-міністр повторив, що міжнародні партнери повинні продовжувати підтримувати Україну в її захисті від варварських нападів путіна - йдеться у повідомленні.

Вказується, що лідери також обговорили необхідність посилення безпеки в Арктиці - зокрема, Стармер заявив, що це є абсолютним пріоритетом для його уряду.

Крім того, лідери обговорили важливість відносин між Великою Британією та США, які "продовжують витримувати випробування часом".

Нагадаємо

У грудні британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, зосередившись на пошуку шляхів для "справедливого та тривалого припинення" війни в Україні. Зустріч відбулася на тлі інтенсивної дипломатичної активності адміністрації Трампа у Флориді, де американські представники паралельно контактували з російськими, українськими та європейськими посадовцями.

