Стармер і Трамп мали розмову: йшлося про війну в Україні

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:16 • 6966 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 13883 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 18828 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 28275 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 30608 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 45056 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 42428 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34447 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28989 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 65011 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
85%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відомі перші подробиці - Axios24 січня, 13:39 • 8558 перегляди
Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась24 січня, 14:02 • 10558 перегляди
Зустріч з росіянами та американцями в Абу-Дабі: Зеленський заслухав доповідь делегації України24 січня, 14:20 • 4346 перегляди
Іноземні добровольці мають право на статус УБД в Україні: Міноборони озвучило деталі процедури24 січня, 15:04 • 4242 перегляди
У Німеччині більше ніж половина населення вважає США загрозою, а не союзником - ЗМІ24 січня, 15:38 • 3990 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 65010 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 79013 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 94628 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 88898 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 89921 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 13076 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 13926 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 31064 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 31541 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 44861 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Стармер і Трамп мали розмову: йшлося про війну в Україні

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели розмову, де йшлося про війну в Україні та безпеку в Арктиці. Лідери погодилися щодо необхідності сталого припинення вогню та підтримки України.

Стармер і Трамп мали розмову: йшлося про війну в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели розмову, під час якої мова, злокрема, йшла про війну в Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у той час як Україна наближається до четвертого року війни з моменту повномасштабного вторгнення росії, лідери погодилися з необхідністю досягти прогресу щодо сталого припинення вогню.

Поки дипломатичні зусилля тривають, прем'єр-міністр повторив, що міжнародні партнери повинні продовжувати підтримувати Україну в її захисті від варварських нападів путіна

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що лідери також обговорили необхідність посилення безпеки в Арктиці - зокрема, Стармер заявив, що це є абсолютним пріоритетом для його уряду.

Крім того, лідери обговорили важливість відносин між Великою Британією та США, які "продовжують витримувати випробування часом".

Нагадаємо

У грудні британський прем’єр-міністр Кір Стармер провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, зосередившись на пошуку шляхів для "справедливого та тривалого припинення" війни в Україні. Зустріч відбулася на тлі інтенсивної дипломатичної активності адміністрації Трампа у Флориді, де американські представники паралельно контактували з російськими, українськими та європейськими посадовцями.

Британський міністр Стармер каже, що Україна в "кращому становищі" після зміни курсу Трампа27.10.25, 20:36 • 6114 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Арктика
Україна