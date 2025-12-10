Таяние вечной мерзлоты грозит экономике рф критическими потерями – разведка

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
13:11 • 2932 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 6886 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 10962 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 11540 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 19145 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16195 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26935 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41698 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41106 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 32010 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.4м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 32341 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 19920 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 18392 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto08:37 • 10042 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 12483 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 214 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 19130 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 32598 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 68590 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 52639 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 816 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 2234 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 2442 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 4828 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 18587 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Таяние вечной мерзлоты грозит экономике рф критическими потерями – разведка

Киев • УНН

 • 126 просмотра

За последние 30 лет глубина сезонного протаивания вечной мерзлоты в рф выросла с 45 до 70 см, что ставит под угрозу 1260 км газопроводов и тысячи километров автодорог. Более 40% зданий в зоне вечной мерзлоты уже деформированы, а к 2050 году население этих территорий сократится на 61%.

Таяние вечной мерзлоты грозит экономике рф критическими потерями – разведка

За последние 30 лет глубина сезонного протаивания верхней части вечной мерзлоты (ВМ) в рф увеличилась с 45 до 70 см, в результате чего в зоне риска находятся 1 260 км магистральных газопроводов и тысячи километров автодорог. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Это происходит в критически важных для экономики рф регионах, где расположены главные центры добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.

В целом вечная мерзлота занимает 65 % территории рф, в зоне ВМ находятся крупные города: Воркута, Норильск, Якутск, Магадан. Именно на российские арктические регионы с вечной мерзлотой приходится более половины всей территории Арктики, и именно там генерируют 10 % ВВП России и 20 % ее экспорта, добывается 18 % нефти, 90 % природного газа, 90 % никеля и кобальта, 60 % меди и 100 % алмазов.

Недальновидность советских и российских инженеров и строителей относительно проектирования инфраструктуры исключительно из расчета на вечную мерзлоту привела к ежегодному сезонному разрушению сооружений – почти вся арктическая жилая застройка (81%) здесь создавалась между 1960 и 1999 годами

- говорится в сообщении.

Более 40 % зданий в зоне ВМ уже деформированы: в Воркуте – 80 %, Магадане – 55 %, Диксоне – 35 %, Тикси – 22 %, Якутске и Норильске – по 9–10 %. В то же время в зоне риска находятся 1 260 км магистральных газопроводов и тысячи километров автодорог.

К 2050 году население территорий ВМ в России сократится на 61 % по сравнению с 2017 годом и составит 1,7 млн человек.

россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии - разведка09.12.25, 14:56 • 2526 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Арктика