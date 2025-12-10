За последние 30 лет глубина сезонного протаивания верхней части вечной мерзлоты (ВМ) в рф увеличилась с 45 до 70 см, в результате чего в зоне риска находятся 1 260 км магистральных газопроводов и тысячи километров автодорог. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Это происходит в критически важных для экономики рф регионах, где расположены главные центры добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.

В целом вечная мерзлота занимает 65 % территории рф, в зоне ВМ находятся крупные города: Воркута, Норильск, Якутск, Магадан. Именно на российские арктические регионы с вечной мерзлотой приходится более половины всей территории Арктики, и именно там генерируют 10 % ВВП России и 20 % ее экспорта, добывается 18 % нефти, 90 % природного газа, 90 % никеля и кобальта, 60 % меди и 100 % алмазов.

Недальновидность советских и российских инженеров и строителей относительно проектирования инфраструктуры исключительно из расчета на вечную мерзлоту привела к ежегодному сезонному разрушению сооружений – почти вся арктическая жилая застройка (81%) здесь создавалась между 1960 и 1999 годами - говорится в сообщении.

Более 40 % зданий в зоне ВМ уже деформированы: в Воркуте – 80 %, Магадане – 55 %, Диксоне – 35 %, Тикси – 22 %, Якутске и Норильске – по 9–10 %. В то же время в зоне риска находятся 1 260 км магистральных газопроводов и тысячи километров автодорог.

К 2050 году население территорий ВМ в России сократится на 61 % по сравнению с 2017 годом и составит 1,7 млн человек.

россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии - разведка