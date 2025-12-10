Танення вічної мерзлоти загрожує економіці рф критичними втратами - розвідка

За останні 30 років глибина сезонного протаювання верхньої частини вічної мерзлоти (ВМ) у рф збільшилася з 45 до 70 см, внаслідок чого у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Це відбувається у критично важливих для економіки рф регіонах, де розташовані головні центри видобутку нафти, газу та інших корисних копалин.

Загалом вічна мерзлота займає 65 % території рф, у зоні ВМ перебувають великі міста: Воркута, Норильськ, Якутськ, Магадан. Саме на російські арктичні регіони з вічною мерзлотою припадає більше половини всієї території Арктики, і саме там генерують 10 % ВВП росії та 20 % її експорту, видобувається 18 % нафти, 90 % природного газу, 90 % нікелю та кобальту, 60 % міді та 100 % алмазів.

Недалекоглядність радянських і російських інженерів та будівельників щодо проєктування інфраструктури виключно з розрахунку на вічну мерзлоту призвело до щорічної сезонної руйнації споруд – майже вся арктична житлова забудова (81%) тут створювалася між 1960 та 1999 роками