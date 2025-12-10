Танення вічної мерзлоти загрожує економіці рф критичними втратами - розвідка

$42.180.11
Ексклюзив
13:11 • 2630 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 6140 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 10143 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 10626 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 11271 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 18806 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 16096 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26905 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41657 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 41072 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 31986 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 19684 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 18125 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 9670 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 12302 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 28 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 10151 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 18808 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 32171 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 68358 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 636 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 2082 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 2302 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 4702 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 18274 перегляди
Танення вічної мерзлоти загрожує економіці рф критичними втратами - розвідка

Київ • УНН

 • 48 перегляди

За останні 30 років глибина сезонного протаювання вічної мерзлоти в рф зросла з 45 до 70 см, що ставить під загрозу 1260 км газогонів та тисячі кілометрів автошляхів. Понад 40% будівель у зоні вічної мерзлоти вже деформовано, а до 2050 року населення цих територій скоротиться на 61%.

Танення вічної мерзлоти загрожує економіці рф критичними втратами - розвідка

За останні 30 років глибина сезонного протаювання верхньої частини вічної мерзлоти (ВМ) у рф збільшилася з 45 до 70 см, внаслідок чого у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

Це відбувається у критично важливих для економіки рф регіонах, де розташовані головні центри видобутку нафти, газу та інших корисних копалин.

Загалом вічна мерзлота займає 65 % території рф, у зоні ВМ перебувають великі міста: Воркута, Норильськ, Якутськ, Магадан. Саме на російські арктичні регіони з вічною мерзлотою припадає більше половини всієї території Арктики, і саме там генерують 10 % ВВП росії та 20 % її експорту, видобувається 18 % нафти, 90 % природного газу, 90 % нікелю та кобальту, 60 % міді та 100 % алмазів.

Недалекоглядність радянських і російських інженерів та будівельників щодо проєктування інфраструктури виключно з розрахунку на вічну мерзлоту призвело до щорічної сезонної руйнації споруд – майже вся арктична житлова забудова (81%) тут створювалася між 1960 та 1999 роками

- йдеться у повідомленні.

Понад 40 % будівель у зоні ВМ уже деформовано: у Воркуті – 80 %, Магадані – 55 %, Діксоні – 35 %, Тіксі – 22 %, Якутську та Норильську – по 9–10 %. Водночас у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів.

До 2050 року населення територій ВМ у росії скоротиться на 61 % порівняно з 2017 роком і становитиме 1,7 млн людей.

росія готова перетворити Сибір на пустелю заради водного шантажу Центральної Азії - розвідка09.12.25, 14:56 • 2526 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Арктика