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Европарламент откроет представительство в Канаде с полномочиями вплоть до Арктики

Киев • УНН

 • 3720 просмотра

Европарламент одобрил открытие представительства в Оттаве для укрепления связей с Канадой. Его полномочия будут распространяться до Арктики.

Европарламент откроет представительство в Канаде с полномочиями вплоть до Арктики

Бюро Европейского парламента одобрило создание представительства ЕП в столице Канады Оттаве, которое должно укрепить парламентские связи между ЕС и Канадой. Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола, пишет УНН.

Детали

По ее словам, новое представительство будет обладать региональными полномочиями, которые будут распространяться вплоть до Арктики. Оно также должно способствовать более активному парламентскому обмену через Атлантику.

Европа и Канада: старые друзья, которые продолжают вместе писать следующую страницу

— отметила Мецола.

Решение приняли перед выступлением премьер-министра Канады

О создании представительства объявили накануне запланированного на четверг выступления премьер-министра Канады Марка Карни в Европейском парламенте.

Мецола назвала решение новым этапом партнерства между Европейским союзом и Канадой. Представительство в Оттаве должно обеспечить постоянное присутствие Европарламента в стране и облегчить взаимодействие между парламентариями обеих сторон.

Канада хочет присоединиться к кредиту для Украины на 90 млрд евро — FT14.09.26, 10:42 • 11359 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марк Карни
Роберта Метсола
Европейский парламент
Оттава
Европейский Союз
Канада
Арктика