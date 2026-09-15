Европарламент откроет представительство в Канаде с полномочиями вплоть до Арктики

Бюро Европейского парламента одобрило создание представительства ЕП в столице Канады Оттаве, которое должно укрепить парламентские связи между ЕС и Канадой. Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола, пишет УНН.

Детали

По ее словам, новое представительство будет обладать региональными полномочиями, которые будут распространяться вплоть до Арктики. Оно также должно способствовать более активному парламентскому обмену через Атлантику.

Европа и Канада: старые друзья, которые продолжают вместе писать следующую страницу — отметила Мецола.

Решение приняли перед выступлением премьер-министра Канады

О создании представительства объявили накануне запланированного на четверг выступления премьер-министра Канады Марка Карни в Европейском парламенте.

Мецола назвала решение новым этапом партнерства между Европейским союзом и Канадой. Представительство в Оттаве должно обеспечить постоянное присутствие Европарламента в стране и облегчить взаимодействие между парламентариями обеих сторон.

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