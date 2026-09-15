Європарламент відкриє представництво в Канаді з повноваженнями аж до Арктики

Бюро Європейського парламенту схвалило створення представництва ЄП у столиці Канади Оттаві, яке має посилити парламентські зв'язки між ЄС та Канадою. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола, пише УНН.

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За її словами, нове представництво матиме регіональні повноваження, які поширюватимуться аж до Арктики. Воно також має сприяти активнішому парламентському обміну через Атлантику.

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Рішення ухвалили перед виступом прем'єра Канади

Про створення представництва оголосили напередодні запланованого на четвер виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні у Європейському парламенті.

Мецола назвала рішення новим етапом партнерства між Європейським Союзом та Канадою. Представництво в Оттаві має забезпечити постійну присутність Європарламенту в країні та полегшити взаємодію між парламентарями обох сторін.

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