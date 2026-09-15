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Європарламент відкриє представництво в Канаді з повноваженнями аж до Арктики

Київ • УНН

 • 3718 перегляди

Європарламент схвалив відкриття представництва в Оттаві для посилення зв’язків із Канадою. Його повноваження поширюватимуться до Арктики.

Європарламент відкриє представництво в Канаді з повноваженнями аж до Арктики

Бюро Європейського парламенту схвалило створення представництва ЄП у столиці Канади Оттаві, яке має посилити парламентські зв'язки між ЄС та Канадою. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола, пише УНН.

Деталі

За її словами, нове представництво матиме регіональні повноваження, які поширюватимуться аж до Арктики. Воно також має сприяти активнішому парламентському обміну через Атлантику.

Європа та Канада: старі друзі, які продовжують разом писати наступну сторінку

– зазначила Мецола.

Рішення ухвалили перед виступом прем'єра Канади

Про створення представництва оголосили напередодні запланованого на четвер виступу прем'єр-міністра Канади Марка Карні у Європейському парламенті.

Мецола назвала рішення новим етапом партнерства між Європейським Союзом та Канадою. Представництво в Оттаві має забезпечити постійну присутність Європарламенту в країні та полегшити взаємодію між парламентарями обох сторін.

Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 млрд євро - FT14.09.26, 10:42 • 11358 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Марк Карні
Роберта Мецола
Європейський парламент
Оттава
Європейський Союз
Канада
Арктика