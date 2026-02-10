Глава дипломатии ЕС объяснила освистывание вице-президента США Вэнса на Олимпиаде

Люди, освиставшие вице-президента США Джей Ди Вэнса на зимних Олимпийских играх, проявили "европейскую гордость" после ряда критических замечаний в адрес Европы со стороны американских чиновников, заявила в понедельник глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

На прошлой неделе на стадионе "Сан-Сиро" в Милане Вэнса и его жену Ушу Вэнс встретили свистом и неодобрительными возгласами, когда они ненадолго появились на большом экране, размахивая американскими флагами во время церемонии открытия.

Отвечая на вопрос об освистывании в программе Euronews Europe Today, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сказала: "Что ж, я думаю, мы услышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в отношении Европы".

"Конечно, наша общественность тоже имеет гордость, европейскую гордость. Так что это видно", - добавила она.

Как пишет издание, эти замечания отражают напряженное состояние отношений между ЕС и США накануне Мюнхенской конференции по безопасности, на которой европейские лидеры должны встретиться с членами администрации президента США Дональда Трампа.

На прошлогодней конференции MSC Вэнс шокировал многих европейцев критическими комментариями в адрес ЕС, обвинив его в подавлении свободы слова и угрозе уничтожения цивилизации из-за миграции.

Вэнс и другие чиновники администрации Трампа продолжили публиковать уничижительные комментарии, а вице-президент недавно обвинил европейцев в двойных стандартах в отношениях с представителями США, пишет издание.

"Европейцы очень доброжелательны в частной жизни и готовы идти на многие уступки, а затем публично нападают на нас и говорят: "Мы не будем работать с американцами. Мы ничего не будем делать с американцами", - сказал Вэнс в интервью, опубликованном в субботу. - Извините, но это все чушь".

Эти комментарии прозвучали вслед за угрозой Трампа захватить Гренландию, самоуправляемую датскую территорию в Арктике.

Несмотря на приглашение, Вэнс не планирует участвовать в конференции MSC в этом году, сообщают Bloomberg и Fox News.

Вместо этого делегацию США на конференции возглавит госсекретарь Марко Рубио, заявил глава MSC Вольфганг Ишингер журналистам в Берлине в понедельник.

