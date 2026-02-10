$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 19115 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 29241 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 26872 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 25179 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21561 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19189 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19989 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30323 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48776 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Глава дипломатии ЕС объяснила освистывание вице-президента США Вэнса на Олимпиаде

Киев • УНН

 2454 просмотра

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что люди, освиставшие вице-президента США Джей Ди Вэнса на зимних Олимпийских играх, проявили "европейскую гордость". Это произошло после ряда критических замечаний в адрес Европы со стороны американских чиновников.

Глава дипломатии ЕС объяснила освистывание вице-президента США Вэнса на Олимпиаде

Люди, освиставшие вице-президента США Джей Ди Вэнса на зимних Олимпийских играх, проявили "европейскую гордость" после ряда критических замечаний в адрес Европы со стороны американских чиновников, заявила в понедельник глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

На прошлой неделе на стадионе "Сан-Сиро" в Милане Вэнса и его жену Ушу Вэнс встретили свистом и неодобрительными возгласами, когда они ненадолго появились на большом экране, размахивая американскими флагами во время церемонии открытия.

Отвечая на вопрос об освистывании в программе Euronews Europe Today, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас сказала: "Что ж, я думаю, мы услышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в отношении Европы".

"Конечно, наша общественность тоже имеет гордость, европейскую гордость. Так что это видно", - добавила она.

Как пишет издание, эти замечания отражают напряженное состояние отношений между ЕС и США накануне Мюнхенской конференции по безопасности, на которой европейские лидеры должны встретиться с членами администрации президента США Дональда Трампа.

На прошлогодней конференции MSC Вэнс шокировал многих европейцев критическими комментариями в адрес ЕС, обвинив его в подавлении свободы слова и угрозе уничтожения цивилизации из-за миграции.

Вэнс и другие чиновники администрации Трампа продолжили публиковать уничижительные комментарии, а вице-президент недавно обвинил европейцев в двойных стандартах в отношениях с представителями США, пишет издание.

"Европейцы очень доброжелательны в частной жизни и готовы идти на многие уступки, а затем публично нападают на нас и говорят: "Мы не будем работать с американцами. Мы ничего не будем делать с американцами", - сказал Вэнс в интервью, опубликованном в субботу. - Извините, но это все чушь".

Эти комментарии прозвучали вслед за угрозой Трампа захватить Гренландию, самоуправляемую датскую территорию в Арктике.

Несмотря на приглашение, Вэнс не планирует участвовать в конференции MSC в этом году, сообщают Bloomberg и Fox News.

Вместо этого делегацию США на конференции возглавит госсекретарь Марко Рубио, заявил глава MSC Вольфганг Ишингер журналистам в Берлине в понедельник.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дипломатка
Вольфганг Ишингер
Гренландия
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Европейский Союз
Милан
Европа
Соединённые Штаты
Арктика
Берлин