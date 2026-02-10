Очільниця дипломатії ЄС пояснила освистування віцепрезидента США Венса на Олімпіаді

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 7084 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 19198 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 29297 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 26924 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 25216 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21584 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19212 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 20000 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30331 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48790 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
57%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори 10 лютого, 02:57 • 4332 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 17072 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 3826 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 11113 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 10642 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 28677 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 36793 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 74832 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 96336 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 111434 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпропетровська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 14136 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 15922 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 16220 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 42507 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 44690 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Фільм

Очільниця дипломатії ЄС пояснила освистування віцепрезидента США Венса на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 2464 перегляди

Голова дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що люди, які освистали віцепрезидента США Джей Ді Венса на зимових Олімпійських іграх, виявили "європейську гордість". Це сталося після низки критичних зауважень на адресу Європи з боку американських чиновників.

Очільниця дипломатії ЄС пояснила освистування віцепрезидента США Венса на Олімпіаді

Люди, які освистали віцепрезидента США Джей Ді Венса на зимових Олімпійських іграх, виявили "європейську гордість" після низки критичних зауважень на адресу Європи з боку американських чиновників, заявила у понеділок голова дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Минулого тижня на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані Венса та його дружину Ушу Венс зустріли свистом та несхвальними вигуками, коли вони ненадовго з'явилися на великому екрані, розмахуючи американськими прапорами під час церемонії відкриття.

Відповідаючи на запитання про освистування в програмі Euronews Europe Today, очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас сказала: "Що ж, я думаю, ми почули багато не дуже приємних слів від Сполучених Штатів щодо Європи".

"Звичайно, наша громадськість теж має гордість, європейську гордість. Тож це видно", - додала вона.

Як пише видання, ці зауваження відображають напружений стан відносин між ЄС та США напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, на якій європейські лідери мають зустрітися з членами адміністрації президента США Дональда Трампа.

На торішній конференції MSC Венс шокував багатьох європейців критичними коментарями на адресу ЄС, звинувативши його у придушенні свободи слова та загрозі знищення цивілізації через міграцію.

Венс та інші чиновники адміністрації Трампа продовжили публікувати принизливі коментарі, а віцепрезидент нещодавно звинуватив європейців у подвійних стандартах у відносинах із представниками США, пише видання.

"Європейці дуже доброзичливі у приватному житті і готові йти на багато поступок, а потім публічно нападають на нас і кажуть: "Ми не працюватимемо з американцями. Ми нічого не робитимемо з американцями", - сказав Венс в інтерв'ю, опублікованому в суботу. - Вибачте, але це все нісенітниця".

Ці коментарі пролунали вслід за погрозою Трампа захопити Гренландію, самоврядну данську територію в Арктиці.

Попри запрошення, Венс не планує брати участь у конференції MSC цього року, повідомляють Bloomberg та Fox News.

Натомість делегацію США на конференції очолить держсекретар Марко Рубіо, заявив голова MSC Вольфганг Ішингер журналістам у Берліні у понеділок.

Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину після підтримки Трампом Орбана10.02.26, 08:30 • 3114 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Дипломатка
Вольфганг Ішингер
Ґренландія
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Мілан
Європа
Сполучені Штати Америки
Арктика
Берлін