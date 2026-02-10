Очільниця дипломатії ЄС пояснила освистування віцепрезидента США Венса на Олімпіаді

Люди, які освистали віцепрезидента США Джей Ді Венса на зимових Олімпійських іграх, виявили "європейську гордість" після низки критичних зауважень на адресу Європи з боку американських чиновників, заявила у понеділок голова дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Минулого тижня на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані Венса та його дружину Ушу Венс зустріли свистом та несхвальними вигуками, коли вони ненадовго з'явилися на великому екрані, розмахуючи американськими прапорами під час церемонії відкриття.

Відповідаючи на запитання про освистування в програмі Euronews Europe Today, очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас сказала: "Що ж, я думаю, ми почули багато не дуже приємних слів від Сполучених Штатів щодо Європи".

"Звичайно, наша громадськість теж має гордість, європейську гордість. Тож це видно", - додала вона.

Як пише видання, ці зауваження відображають напружений стан відносин між ЄС та США напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, на якій європейські лідери мають зустрітися з членами адміністрації президента США Дональда Трампа.

На торішній конференції MSC Венс шокував багатьох європейців критичними коментарями на адресу ЄС, звинувативши його у придушенні свободи слова та загрозі знищення цивілізації через міграцію.

Венс та інші чиновники адміністрації Трампа продовжили публікувати принизливі коментарі, а віцепрезидент нещодавно звинуватив європейців у подвійних стандартах у відносинах із представниками США, пише видання.

"Європейці дуже доброзичливі у приватному житті і готові йти на багато поступок, а потім публічно нападають на нас і кажуть: "Ми не працюватимемо з американцями. Ми нічого не робитимемо з американцями", - сказав Венс в інтерв'ю, опублікованому в суботу. - Вибачте, але це все нісенітниця".

Ці коментарі пролунали вслід за погрозою Трампа захопити Гренландію, самоврядну данську територію в Арктиці.

Попри запрошення, Венс не планує брати участь у конференції MSC цього року, повідомляють Bloomberg та Fox News.

Натомість делегацію США на конференції очолить держсекретар Марко Рубіо, заявив голова MSC Вольфганг Ішингер журналістам у Берліні у понеділок.

Рубіо відвідає Угорщину та Словаччину після підтримки Трампом Орбана