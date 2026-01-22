$43.180.08
19:51
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 10581 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 12338 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 13778 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 15728 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16375 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16926 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31572 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15738 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16257 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Графики отключений электроэнергии
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 2908 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 26459 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23200 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 28115 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66981 просмотра
ЕС возобновит ратификацию торгового соглашения с США после отказа Трампа от пошлин

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Европейский Союз готовится возобновить ратификацию торгового соглашения с США. Это стало возможным после отказа Дональда Трампа от угроз ввести пошлины на европейские товары из-за споров по Гренландии.



Законодатели Европейского Союза планируют возобновить процесс ратификации торгового соглашения с Соединенными Штатами. Решение о возвращении к голосованию было принято после того, как президент США Дональд Трамп отказался от угроз ввести пошлины на европейские товары из-за споров относительно статуса Гренландии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подтвердила, что отмена тарифных угроз со стороны Вашингтона позволяет продолжить процедуры, которые были приостановлены лишь днем ранее.

Это означает, что мы можем продолжить наши внутренние обсуждения торгового соглашения между ЕС и США, которые были приостановлены

– заявила Метсола журналистам в Брюсселе.

По ее словам, предварительное голосование может состояться уже в ближайшие дни.

Гренландский вопрос и роль НАТО

Ситуация разрядилась после встречи Трампа с Генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе. Стороны достигли договоренностей по размещению американских ракет и прав на добычу полезных ископаемых в Гренландии для сдерживания китайского влияния.

Изменение позиции Трампа по Гренландии последовало после толчка помощников против военного варианта - Reuters22.01.26, 08:49 • 3050 просмотров

Когда речь идет о защите Арктики, с приоритетом в Гренландии, мы должны тратить больше энергии, больше времени, больше сосредоточиться на этом

– подчеркнул Рютте в интервью Bloomberg News.

Скептицизм европейских законодателей

Несмотря на позитивные сдвиги, часть депутатов призывает к осторожности из-за нестабильности торговых отношений. Глава торгового комитета Бернд Ланге отметил, что "нет места для ложной безопасности", поскольку "следующая угроза обязательно появится". Он подчеркнул, что комитету требуется больше деталей относительно договоренностей по Гренландии, прежде чем окончательно одобрить внедрение соглашения, которое уже подверглось критике из-за неравных условий налогообложения экспорта. 

Мерц призвал Европу укрепить единство и конкурентоспособность для отпора политике силы22.01.26, 14:46 • 2168 просмотров

Степан Гафтко

