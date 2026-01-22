ЕС возобновит ратификацию торгового соглашения с США после отказа Трампа от пошлин

Законодатели Европейского Союза планируют возобновить процесс ратификации торгового соглашения с Соединенными Штатами. Решение о возвращении к голосованию было принято после того, как президент США Дональд Трамп отказался от угроз ввести пошлины на европейские товары из-за споров относительно статуса Гренландии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола подтвердила, что отмена тарифных угроз со стороны Вашингтона позволяет продолжить процедуры, которые были приостановлены лишь днем ранее.

Это означает, что мы можем продолжить наши внутренние обсуждения торгового соглашения между ЕС и США, которые были приостановлены – заявила Метсола журналистам в Брюсселе.

По ее словам, предварительное голосование может состояться уже в ближайшие дни.

Гренландский вопрос и роль НАТО

Ситуация разрядилась после встречи Трампа с Генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе. Стороны достигли договоренностей по размещению американских ракет и прав на добычу полезных ископаемых в Гренландии для сдерживания китайского влияния.

Когда речь идет о защите Арктики, с приоритетом в Гренландии, мы должны тратить больше энергии, больше времени, больше сосредоточиться на этом – подчеркнул Рютте в интервью Bloomberg News.

Скептицизм европейских законодателей

Несмотря на позитивные сдвиги, часть депутатов призывает к осторожности из-за нестабильности торговых отношений. Глава торгового комитета Бернд Ланге отметил, что "нет места для ложной безопасности", поскольку "следующая угроза обязательно появится". Он подчеркнул, что комитету требуется больше деталей относительно договоренностей по Гренландии, прежде чем окончательно одобрить внедрение соглашения, которое уже подверглось критике из-за неравных условий налогообложения экспорта.

