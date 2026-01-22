ЄС відновить ратифікацію торговельної угоди зі США після відмови Трампа від мит

Законодавці Європейського Союзу планують відновити процес ратифікації торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Рішення про повернення до голосування було прийняте після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від погроз запровадити мита на європейські товари через суперечки щодо статусу Гренландії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола підтвердила, що скасування тарифних погроз з боку Вашингтона дозволяє продовжити процедури, які були призупинені лише днем раніше.

Це означає, що ми можемо продовжити наші внутрішні обговорення торговельної угоди між ЄС та США, які були призупинені – заявила Метсола журналістам у Брюсселі.

За її словами, попереднє голосування може відбутися вже найближчими днями.

Гренландське питання та роль НАТО

Ситуація розрядилася після зустрічі Трампа з Генсеком НАТО Марком Рютте в Давосі. Сторони досягли домовленостей щодо розміщення американських ракет та прав на видобуток корисних копалин у Гренландії для стримування китайського впливу.

Коли йдеться про захист Арктики, з пріоритетом у Гренландії, ми повинні витрачати більше енергії, більше часу, більше зосередитися на цьому – підкреслив Рютте в інтерв'ю Bloomberg News.

Скептицизм європейських законодавців

Попри позитивні зрушення, частина депутатів закликає до обережності через нестабільність торговельних відносин. Голова торговельного комітету Бернд Ланге зауважив, що "немає місця для хибної безпеки", оскільки "наступна загроза обов’язково з’явиться". Він наголосив, що комітет потребує більше деталей щодо домовленостей по Гренландії, перш ніж остаточно схвалити впровадження угоди, яка вже зазнала критики через нерівні умови оподаткування експорту.

