Зміна позиції Трампа щодо Гренландії послідувала після наполягань помічників проти військового варіанту - Reuters

Відмова президента США Дональда Трампа від погроз застосування сили як варіанту набуття Гренландії завершила тижні політичного хаосу, на тлі того, як провідні помічники намагалися як задовольнити вимоги президента, так і послабити паніку, яку вони викликали серед союзників США, з посиланням на два джерела, обізнані з переговорами, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своїй заяві в середу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії Трамп виключив використання військової сили після тижнів відмови від цього, а в дописі в соціальних мережах заявив, що більше не запроваджуватиме мита, які він погрожував ввести в дію 1 лютого.

Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії

Посадовці Білого дому наполягали на менш провокаційному підході, причому кілька ключових членів команди президента не висловили ентузіазму щодо можливого використання військової сили для захоплення території Данії, повідомили два джерела в Білому домі.

Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи

Заявивши в середу, що мита не розглядаються, Трамп заявив, що він і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону" під час переговорів у Давосі. Він доручив високопосадовцям домовитися про потенційну угоду.

Цей епізод, пише видання, підкреслив, як давнє захоплення Трампа набуттям Гренландії постійно стикається з дипломатичною та політичною реальністю, що символізує другий термін, що визначається різкими змінами політики та швидкими розворотами. Знову і знову президент-республіканець змінював курс щодо мит та інших питань під економічним, політичним чи ринковим тиском.

На запитання про те, що помічники Трампа не розглядають серйозно військові варіанти щодо Гренландії, речниця Білого дому Анна Келлі відповіла: "Білий дім не виключає варіантів для президента Трампа, якщо він сам цього не зробить".

"Він оголосив сьогодні, що не застосовуватиме силу для захоплення Гренландії, і вся адміністрація наслідуватиме його приклад", - сказала Келлі, додавши, що якщо угода буде досягнута, Сполучені Штати досягнуть своїх цілей у Гренландії з мінімальними довгостроковими витратами.

Останніми тижнями Трамп відродив свої давні амбіції щодо набуття арктичного острова, стверджуючи, що він життєво важливий для національної безпеки США, на тлі того, як конкуренція великих держав в Арктиці загострюється.

Лідери Гренландії та Данії, яка контролює територію, відхилили пропозиції Трампа, наголосивши, що майбутнє острова залежить від його народу, та звинувативши Сполучені Штати в тактиці залякування.

У суботу в дописі в соціальних мережах Трамп заявив, що запровадить хвилю підвищення мит для європейських союзників, доки США не буде дозволено придбати Гренландію, що основні держави ЄС розцінили як шантаж.

Ідея застосування мит належала міністру торгівлі США Говарду Лутніку та іншим членам кабінету міністрів, повідомили джерела в Білому домі.

Погрози в дописі Трампа прозвучали після того, як деякі європейські країни направили невелику кількість військовослужбовців до Гренландії, нібито щоб показати, що вони серйозно ставляться до попереджень США щодо безпеки острова.

Франція попросила НАТО провести навчання в Гренландії на тлі погроз Трампа

Напередодні саміту в Давосі європейські лідери посилили свою протидію придбанню США Гренландії.

"Він не любить, коли його заганяють у кут", - сказало одне із джерел у Білому домі, пояснюючи погрозу Трампа щодо мит.

Ця заява викликала в Білому домі метушню щодо розробки митного плану та розуміння того, як він буде реалізований. Різні агентства досі опрацьовують "цикл відплати та контрзаходів із митами" щодо членів ЄС, повідомило джерело в Білому домі.

Трамп вперше озвучив ідею взяття Гренландії під контроль у 2019 році, але посилив риторику після повернення до влади рік тому. На зустрічах минулого року американські чиновники запевнили своїх данських колег, що відносини стабілізуються, що створило враження, що будь-яке військове захоплення арктичної території більше не є пріоритетом для адміністрації, повідомляють два окремих джерела, знайомі з цими обговореннями.

Ситуація змінилася в грудні, коли Трамп раптово оголосив, що губернатор Луїзіани Джефф Лендрі буде спеціальним посланцем у Гренландії, і відновив свої зусилля щодо набуття території, очевидно, підбадьорений успішною операцією 3 січня із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Хоча помічники загалом погоджувалися щодо цілі захоплення Гренландії, вони розділилися в думках щодо агресивного підходу президента, повідомили два джерела в Білому домі.

На більшості зустрічей у Білому домі більше чиновників закликали до обережності, ніж тих, хто наполягав на тому, щоб Сполучені Штати захопили острів силою, сказали джерела, які не знали про серйозні обговорення військових варіантів захоплення Гренландії.

Том Денс, призначений Трампом керівником Арктичної дослідницької комісії США, разом із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо, "наполягав на компромісному рішенні" щодо Гренландії, тоді як заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер висловив готовність залишити питання анексії та потенційного застосування військової сили на столі переговорів, повідомили джерела.

Посадовець Державного департаменту США заявив: "Команда президента Трампа, включаючи держсекретаря Рубіо, регулярно представляє йому набір варіантів щодо питань національного значення".

Сам Трамп керував цим питанням, повідомили джерела. Один з них, виступаючи перед зміною позиції Трампом щодо мит та застосування сили, сказав, що президент США хотів зберегти можливість військового кроку.

Американські чиновники не повідомили, що означатиме військова операція в Гренландії. Як територія Данії, острів вже є членом НАТО, і Сполучені Штати мають там військову базу.

Угода 1951 року між Данією та Сполученими Штатами дозволяє американським військовим вільний доступ до території для захисту Гренландії або інших територій НАТО - що, на думку експертів, вже дає Вашингтону можливість направляти додаткові війська до Гренландії.

Минулого тижня Ванс і Рубіо приймали в Білому домі міністрів закордонних справ Данії та Гренландії для переговорів, які міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен охарактеризував як "відверті, але конструктивні".

За словами одного з джерел у Білому домі, військові дії на цій зустрічі не розглядалися серйозно, і Венс обговорював, як слід знайти рішення, попри, здавалося б, несумісні позиції.

Пропозиція Трампа щодо Гренландії поважає суверенітет Данії - джерела