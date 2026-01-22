Пропозиція Трампа щодо Гренландії поважає суверенітет Данії - джерела

Рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили в середу в Давосі, ґрунтується на принципі поваги до суверенітету Данії над островом. За повідомленнями джерел, ознайомлених із ходом переговорів, запропонований Рютте план дозволяє США досягти стратегічних цілей без офіційної передачі територій під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Тон Трампа зазнав суттєвих змін після тривалої зустрічі з очільником НАТО. Попри попередні заяви про необхідність "права власності" на острів, президент США офіційно відкликав погрозу запровадження 25% мит проти восьми європейських союзників, що мали набути чинності 1 лютого. Трамп наголосив, що сформована "рамкова угода" є довгостроковою та забезпечує національну безпеку США в Арктичному регіоні "назавжди".

Ключові аспекти домовленості

Згідно з неофіційними даними, план не передбачає передачу суверенітету, але включає низку важливих пунктів:

Військова присутність: Оновлення оборонної угоди 1951 року, що дозволяє розширювати бази США.

Система "Золотий купол": Розміщення в Гренландії передової протиракетної оборони для протидії загрозам з боку росії та Китаю.

Ресурси та безпека: Посилення роботи над сировинними запасами острова та спільне патрулювання Арктики силами "семи арктичних союзників" НАТО.

Реакція Білого дому

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що США розраховують досягти всіх стратегічних цілей "за дуже невеликі гроші". Хоча Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи залишиться Гренландія частиною Данії, Марк Рютте заявив, що питання зміни власника острова на зустрічі взагалі "не піднімалося". Очікується, що найближчими тижнями розпочнуться офіційні переговори на високому рівні між США, Данією та владою Гренландії.

