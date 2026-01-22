$43.180.08
21 січня, 22:20
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Пропозиція Трампа щодо Гренландії поважає суверенітет Данії - джерела

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп та Марк Рютте обговорили Гренландію, план передбачає повагу до суверенітету Данії. США посилять військову присутність та розмістять ПРО в Арктиці.

Пропозиція Трампа щодо Гренландії поважає суверенітет Данії - джерела

Рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили в середу в Давосі, ґрунтується на принципі поваги до суверенітету Данії над островом. За повідомленнями джерел, ознайомлених із ходом переговорів, запропонований Рютте план дозволяє США досягти стратегічних цілей без офіційної передачі територій під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Тон Трампа зазнав суттєвих змін після тривалої зустрічі з очільником НАТО. Попри попередні заяви про необхідність "права власності" на острів, президент США офіційно відкликав погрозу запровадження 25% мит проти восьми європейських союзників, що мали набути чинності 1 лютого. Трамп наголосив, що сформована "рамкова угода" є довгостроковою та забезпечує національну безпеку США в Арктичному регіоні "назавжди".

Гренландія не повинна затьмарювати Україну, вважає глава НАТО21.01.26, 18:17 • 3716 переглядiв

Ключові аспекти домовленості

Згідно з неофіційними даними, план не передбачає передачу суверенітету, але включає низку важливих пунктів:

  • Військова присутність: Оновлення оборонної угоди 1951 року, що дозволяє розширювати бази США.
    • Система "Золотий купол": Розміщення в Гренландії передової протиракетної оборони для протидії загрозам з боку росії та Китаю.
      • Ресурси та безпека: Посилення роботи над сировинними запасами острова та спільне патрулювання Арктики силами "семи арктичних союзників" НАТО.

        Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії21.01.26, 17:42 • 4986 переглядiв

        Реакція Білого дому

        Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що США розраховують досягти всіх стратегічних цілей "за дуже невеликі гроші". Хоча Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи залишиться Гренландія частиною Данії, Марк Рютте заявив, що питання зміни власника острова на зустрічі взагалі "не піднімалося". Очікується, що найближчими тижнями розпочнуться офіційні переговори на високому рівні між США, Данією та владою Гренландії. 

        Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 3726 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Ґренландія
        Марк Рютте
        Давос
        Білий дім
        НАТО
        Дональд Трамп
        Данія
        Китай
        Сполучені Штати Америки