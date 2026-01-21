Гренландія не повинна затьмарювати Україну, вважає глава НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри активні дискусії щодо заяв президента США Дональда Трампа про Гренландію, ключовою проблемою безпеки для Європи залишається війна Росії проти України та необхідність посилення підтримки Києва. Про це пише The New York Times, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на панельній дискусії під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Рютте зазначив, що обговорення навколо Гренландії не повинні відволікати союзників від головного виклику. "Ризик полягає в тому, що ми зосередимося на Гренландії, хоча головне питання — не Гренландія. Головне питання зараз — Україна", — заявив він, додавши, що його турбує можливість втрати фокусу на війні через інші теми.

Рютте застеріг від самозаспокоєння щодо України на тлі мирних ініціатив і нагадав, що Європейський Союз пообіцяв надати Києву 90 млрд євро фінансування протягом наступних двох років. За його словами, Росія щодня втрачає близько тисячі військових, але водночас нарощує інтенсивність бойових дій у війні, яка є критичною як для європейської, так і для американської безпеки. "Україна має бути нашим пріоритетом номер один", - наголосив генсек НАТО.

Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії

Він також заявив, що Україна стикається з дефіцитом перехоплювачів для знищення російських ракет, і закликав європейські країни прискорити розвиток оборонної промисловості як для задоволення потреб України, так і для виконання власних цілей НАТО.

Позицію Рютте підтримав президент Польщі Кароль Навроцький, який виступав на тій самій панелі. Він заявив, що війна в Україні, яка триває поблизу польських кордонів, залишається "головною проблемою в Європі сьогодні" і додав, що не побоюється того, що дискусії навколо Гренландії затьмарять питання України.

Видання також зазначає, що президент України Володимир Зеленський скасував поїздку до Давоса через необхідність реагувати на пошкодження енергетичної та теплової інфраструктури внаслідок останніх російських атак.

Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ