15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 8256 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 9010 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 19198 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 25757 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 18333 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20179 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38138 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57262 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49254 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гренландія не повинна затьмарювати Україну, вважає глава НАТО

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що війна Росії проти України залишається ключовою проблемою безпеки Європи. Він закликав не відволікатися на інші теми та посилити підтримку Києва.

Гренландія не повинна затьмарювати Україну, вважає глава НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри активні дискусії щодо заяв президента США Дональда Трампа про Гренландію, ключовою проблемою безпеки для Європи залишається війна Росії проти України та необхідність посилення підтримки Києва. Про це пише The New York Times, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на панельній дискусії під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Рютте зазначив, що обговорення навколо Гренландії не повинні відволікати союзників від головного виклику. "Ризик полягає в тому, що ми зосередимося на Гренландії, хоча головне питання — не Гренландія. Головне питання зараз — Україна", — заявив він, додавши, що його турбує можливість втрати фокусу на війні через інші теми.

Рютте застеріг від самозаспокоєння щодо України на тлі мирних ініціатив і нагадав, що Європейський Союз пообіцяв надати Києву 90 млрд євро фінансування протягом наступних двох років. За його словами, Росія щодня втрачає близько тисячі військових, але водночас нарощує інтенсивність бойових дій у війні, яка є критичною як для європейської, так і для американської безпеки. "Україна має бути нашим пріоритетом номер один", - наголосив генсек НАТО.

Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії21.01.26, 17:42 • 1242 перегляди

Він також заявив, що Україна стикається з дефіцитом перехоплювачів для знищення російських ракет, і закликав європейські країни прискорити розвиток оборонної промисловості як для задоволення потреб України, так і для виконання власних цілей НАТО.

Позицію Рютте підтримав президент Польщі Кароль Навроцький, який виступав на тій самій панелі. Він заявив, що війна в Україні, яка триває поблизу польських кордонів, залишається "головною проблемою в Європі сьогодні" і додав, що не побоюється того, що дискусії навколо Гренландії затьмарять питання України.

Видання також зазначає, що президент України Володимир Зеленський скасував поїздку до Давоса через необхідність реагувати на пошкодження енергетичної та теплової інфраструктури внаслідок останніх російських атак.

Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ21.01.26, 17:14 • 3748 переглядiв

Ольга Розгон

