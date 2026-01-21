$43.180.08
Гренландия не должна затмевать Украину, считает глава НАТО

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что война России против Украины остается ключевой проблемой безопасности Европы. Он призвал не отвлекаться на другие темы и усилить поддержку Киева.

Гренландия не должна затмевать Украину, считает глава НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, несмотря на активные дискуссии относительно заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии, ключевой проблемой безопасности для Европы остается война России против Украины и необходимость усиления поддержки Киева. Об этом пишет The New York Times, пишет УНН.

Подробности

Выступая на панельной дискуссии во время Всемирного экономического форума в Давосе, Рютте отметил, что обсуждения вокруг Гренландии не должны отвлекать союзников от главного вызова. "Риск состоит в том, что мы сосредоточимся на Гренландии, хотя главный вопрос — не Гренландия. Главный вопрос сейчас — Украина", — заявил он, добавив, что его беспокоит возможность потери фокуса на войне из-за других тем.

Рютте предостерег от самоуспокоенности относительно Украины на фоне мирных инициатив и напомнил, что Европейский Союз пообещал предоставить Киеву 90 млрд евро финансирования в течение следующих двух лет. По его словам, Россия ежедневно теряет около тысячи военных, но в то же время наращивает интенсивность боевых действий в войне, которая является критической как для европейской, так и для американской безопасности. "Украина должна быть нашим приоритетом номер один", - подчеркнул генсек НАТО.

Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии21.01.26, 17:42 • 1984 просмотра

Он также заявил, что Украина сталкивается с дефицитом перехватчиков для уничтожения российских ракет, и призвал европейские страны ускорить развитие оборонной промышленности как для удовлетворения потребностей Украины, так и для выполнения собственных целей НАТО.

Позицию Рютте поддержал президент Польши Кароль Навроцкий, выступавший на той же панели. Он заявил, что война в Украине, которая продолжается вблизи польских границ, остается "главной проблемой в Европе сегодня" и добавил, что не опасается того, что дискуссии вокруг Гренландии затмят вопрос Украины.

Издание также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Давос из-за необходимости реагировать на повреждения энергетической и тепловой инфраструктуры в результате последних российских атак.

Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ21.01.26, 17:14 • 5290 просмотров

Ольга Розгон

