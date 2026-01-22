Предложение Трампа по Гренландии уважает суверенитет Дании - источники

Рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили в среду в Давосе, основывается на принципе уважения суверенитета Дании над островом. По сообщениям источников, ознакомленных с ходом переговоров, предложенный Рютте план позволяет США достичь стратегических целей без официальной передачи территорий под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Тон Трампа претерпел существенные изменения после продолжительной встречи с главой НАТО. Несмотря на предыдущие заявления о необходимости "права собственности" на остров, президент США официально отозвал угрозу введения 25% пошлин против восьми европейских союзников, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Трамп подчеркнул, что сформированное "рамочное соглашение" является долгосрочным и обеспечивает национальную безопасность США в Арктическом регионе "навсегда".

Гренландия не должна затмевать Украину, считает глава НАТО

Ключевые аспекты договоренности

Согласно неофициальным данным, план не предусматривает передачу суверенитета, но включает ряд важных пунктов:

Военное присутствие: Обновление оборонного соглашения 1951 года, позволяющее расширять базы США.

Система "Золотой купол": Размещение в Гренландии передовой противоракетной обороны для противодействия угрозам со стороны России и Китая.

Ресурсы и безопасность: Усиление работы над сырьевыми запасами острова и совместное патрулирование Арктики силами "семи арктических союзников" НАТО.

Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что США рассчитывают достичь всех стратегических целей "за очень небольшие деньги". Хотя Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, останется ли Гренландия частью Дании, Марк Рютте заявил, что вопрос смены владельца острова на встрече вообще "не поднимался". Ожидается, что в ближайшие недели начнутся официальные переговоры на высоком уровне между США, Данией и властями Гренландии.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы