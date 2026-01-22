$43.180.08
21 января, 22:20
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Предложение Трампа по Гренландии уважает суверенитет Дании - источники

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Дональд Трамп и Марк Рютте обсудили Гренландию, план предусматривает уважение суверенитета Дании. США усилят военное присутствие и разместят ПРО в Арктике.

Предложение Трампа по Гренландии уважает суверенитет Дании - источники

Рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили в среду в Давосе, основывается на принципе уважения суверенитета Дании над островом. По сообщениям источников, ознакомленных с ходом переговоров, предложенный Рютте план позволяет США достичь стратегических целей без официальной передачи территорий под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Тон Трампа претерпел существенные изменения после продолжительной встречи с главой НАТО. Несмотря на предыдущие заявления о необходимости "права собственности" на остров, президент США официально отозвал угрозу введения 25% пошлин против восьми европейских союзников, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Трамп подчеркнул, что сформированное "рамочное соглашение" является долгосрочным и обеспечивает национальную безопасность США в Арктическом регионе "навсегда".

Гренландия не должна затмевать Украину, считает глава НАТО21.01.26, 18:17 • 3714 просмотров

Ключевые аспекты договоренности

Согласно неофициальным данным, план не предусматривает передачу суверенитета, но включает ряд важных пунктов:

  • Военное присутствие: Обновление оборонного соглашения 1951 года, позволяющее расширять базы США.
    • Система "Золотой купол": Размещение в Гренландии передовой противоракетной обороны для противодействия угрозам со стороны России и Китая.
      • Ресурсы и безопасность: Усиление работы над сырьевыми запасами острова и совместное патрулирование Арктики силами "семи арктических союзников" НАТО.

        Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии21.01.26, 17:42 • 4986 просмотров

        Реакция Белого дома

        Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подтвердила, что США рассчитывают достичь всех стратегических целей "за очень небольшие деньги". Хотя Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, останется ли Гренландия частью Дании, Марк Рютте заявил, что вопрос смены владельца острова на встрече вообще "не поднимался". Ожидается, что в ближайшие недели начнутся официальные переговоры на высоком уровне между США, Данией и властями Гренландии. 

        Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 3706 просмотров

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Гренландия
        Марк Рютте
        Давос
        Белый дом
        НАТО
        Дональд Трамп
        Дания
        Китай
        Соединённые Штаты