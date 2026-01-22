Изменение позиции Трампа по Гренландии последовало после толчка помощников против военного варианта - Reuters

Отказ президента США Дональда Трампа от угроз применения силы как варианта приобретения Гренландии завершил недели политического хаоса, на фоне того, как ведущие помощники пытались как удовлетворить требования президента, так и ослабить панику, которую они вызвали среди союзников США, со ссылкой на два источника, осведомленных о переговорах, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии Трамп исключил использование военной силы после недель отказа от этого, а в сообщении в социальных сетях заявил, что больше не будет вводить пошлины, которые он угрожал ввести в действие 1 февраля.

Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии

Чиновники Белого дома настаивали на менее провокационном подходе, причем несколько ключевых членов команды президента не выразили энтузиазма по поводу возможного использования военной силы для захвата территории Дании, сообщили два источника в Белом доме.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы

Заявив в среду, что пошлины не рассматриваются, Трамп заявил, что он и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всего Арктического региона" во время переговоров в Давосе. Он поручил высокопоставленным чиновникам договориться о потенциальном соглашении.

Этот эпизод, пишет издание, подчеркнул, как давнее увлечение Трампа приобретением Гренландии постоянно сталкивается с дипломатической и политической реальностью, что символизирует второй срок, определяемый резкими изменениями политики и быстрыми разворотами. Снова и снова президент-республиканец менял курс в отношении пошлин и других вопросов под экономическим, политическим или рыночным давлением.

На вопрос о том, что помощники Трампа не рассматривают серьезно военные варианты в отношении Гренландии, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли ответила: "Белый дом не исключает вариантов для президента Трампа, если он сам этого не сделает".

"Он объявил сегодня, что не будет применять силу для захвата Гренландии, и вся администрация последует его примеру", - сказала Келли, добавив, что если соглашение будет достигнуто, Соединенные Штаты достигнут своих целей в Гренландии с минимальными долгосрочными затратами.

В последние недели Трамп возродил свои давние амбиции по приобретению арктического острова, утверждая, что он жизненно важен для национальной безопасности США, на фоне того, как конкуренция великих держав в Арктике обостряется.

Лидеры Гренландии и Дании, которая контролирует территорию, отклонили предложения Трампа, подчеркнув, что будущее острова зависит от его народа, и обвинив Соединенные Штаты в тактике запугивания.

В субботу в сообщении в социальных сетях Трамп заявил, что введет волну повышения пошлин для европейских союзников, пока США не будет разрешено приобрести Гренландию, что основные государства ЕС расценили как шантаж.

Идея применения пошлин принадлежала министру торговли США Говарду Лутнику и другим членам кабинета министров, сообщили источники в Белом доме.

Угрозы в сообщении Трампа прозвучали после того, как некоторые европейские страны направили небольшое количество военнослужащих в Гренландию, якобы чтобы показать, что они серьезно относятся к предупреждениям США относительно безопасности острова.

Франция попросила НАТО провести учения в Гренландии на фоне угроз Трампа

Накануне саммита в Давосе европейские лидеры усилили свое противодействие приобретению США Гренландии.

"Он не любит, когда его загоняют в угол", - сказал один из источников в Белом доме, объясняя угрозу Трампа относительно пошлин.

Это заявление вызвало в Белом доме суматоху по разработке таможенного плана и пониманию того, как он будет реализован. Различные агентства до сих пор прорабатывают "цикл возмездия и контрмер с пошлинами" в отношении членов ЕС, сообщил источник в Белом доме.

Трамп впервые озвучил идею взятия Гренландии под контроль в 2019 году, но усилил риторику после возвращения к власти год назад. На встречах в прошлом году американские чиновники заверили своих датских коллег, что отношения стабилизируются, что создало впечатление, что любой военный захват арктической территории больше не является приоритетом для администрации, сообщают два отдельных источника, знакомые с этими обсуждениями.

Ситуация изменилась в декабре, когда Трамп внезапно объявил, что губернатор Луизианы Джефф Лэндри будет специальным посланником в Гренландии, и возобновил свои усилия по приобретению территории, очевидно, ободренный успешной операцией 3 января по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Хотя помощники в целом соглашались относительно цели захвата Гренландии, они разделились во мнениях относительно агрессивного подхода президента, сообщили два источника в Белом доме.

На большинстве встреч в Белом доме больше чиновников призывали к осторожности, чем тех, кто настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты захватили остров силой, сказали источники, которые не знали о серьезных обсуждениях военных вариантов захвата Гренландии.

Том Дэнс, назначенный Трампом руководителем Арктической исследовательской комиссии США, вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио, "настаивал на компромиссном решении" по Гренландии, тогда как заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер выразил готовность оставить вопрос аннексии и потенциального применения военной силы на столе переговоров, сообщили источники.

Чиновник Государственного департамента США заявил: "Команда президента Трампа, включая госсекретаря Рубио, регулярно представляет ему набор вариантов по вопросам национального значения".

Сам Трамп руководил этим вопросом, сообщили источники. Один из них, выступая перед изменением позиции Трампом по пошлинам и применению силы, сказал, что президент США хотел сохранить возможность военного шага.

Американские чиновники не сообщили, что будет означать военная операция в Гренландии. Как территория Дании, остров уже является членом НАТО, и Соединенные Штаты имеют там военную базу.

Соглашение 1951 года между Данией и Соединенными Штатами позволяет американским военным свободный доступ к территории для защиты Гренландии или других территорий НАТО - что, по мнению экспертов, уже дает Вашингтону возможность направлять дополнительные войска в Гренландию.

На прошлой неделе Вэнс и Рубио принимали в Белом доме министров иностранных дел Дании и Гренландии для переговоров, которые министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен охарактеризовал как "откровенные, но конструктивные".

По словам одного из источников в Белом доме, военные действия на этой встрече не рассматривались серьезно, и Вэнс обсуждал, как следует найти решение, несмотря на, казалось бы, несовместимые позиции.

Предложение Трампа по Гренландии уважает суверенитет Дании - источники