Франция попросила НАТО провести учения в Гренландии на фоне угроз Трампа

Франция обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад, со ссылкой на заявление Елисейского дворца в среду сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Франция, вместе с другими европейскими странами, в течение последней недели развернула в Гренландии ряд военнослужащих для участия в отдельных совместных учениях, которые возглавляет Дания.

Это происходит на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно насильственной аннексии арктического острова. Его заявления привели к кризису многолетнего европейского союза безопасности под руководством США.

Согласно сайту альянса, учения НАТО планирует командующий НАТО, а масштаб учений может варьироваться от нескольких офицеров до "полномасштабных боевых сценариев с участием самолетов, военно-морских кораблей, артиллерийских орудий, бронетехники и тысяч военнослужащих".

Страны НАТО поддерживают учения, предоставляя национальные обязательства в виде войск, оборудования или других видов поддержки. "Страны-участницы обычно несут ответственность за финансирование любой формы национального вклада", – отмечают в НАТО.

Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен