Франція попросила НАТО провести навчання в Гренландії на тлі погроз Трампа

Франція звернулася з проханням про проведення навчань НАТО в Гренландії та готова зробити в них свій внесок, з посиланням на заяву Єлисейського палацу у середу повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Франція, разом з іншими європейськими країнами, протягом останнього тижня розгорнула у Гренландії низку військовослужбовців для участі в окремих спільних навчаннях, які очолює Данія.

Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо насильницької анексії арктичного острова. Його заяви призвели до кризи багаторічного європейського союзу безпеки під керівництвом США.

Згідно з сайтом альянсу, навчання НАТО планує командувач НАТО, а масштаб навчань може варіюватися від кількох офіцерів до "повномасштабних бойових сценаріїв за участю літаків, військово-морських кораблів, артилерійських знарядь, бронетехніки та тисяч військовослужбовців".

Країни НАТО підтримують навчання, надаючи національні зобов’язання у вигляді військ, обладнання або інших видів підтримки. "Країни-учасниці зазвичай несуть відповідальність за фінансування будь-якої форми національного внеску", – зазначають у НАТО.

