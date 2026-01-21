$43.180.08
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 25559 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 46633 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 41496 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 67214 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 38813 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 58053 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26743 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29795 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27434 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Франція попросила НАТО провести навчання в Гренландії на тлі погроз Трампа

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Франція звернулася з проханням про навчання НАТО в Гренландії, готовність зробити свій внесок. Це відбувається на тлі погроз Трампа щодо анексії острова.

Франція попросила НАТО провести навчання в Гренландії на тлі погроз Трампа

Франція звернулася з проханням про проведення навчань НАТО в Гренландії та готова зробити в них свій внесок, з посиланням на заяву Єлисейського палацу у середу повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Франція, разом з іншими європейськими країнами, протягом останнього тижня розгорнула у Гренландії низку військовослужбовців для участі в окремих спільних навчаннях, які очолює Данія.

Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо насильницької анексії арктичного острова. Його заяви призвели до кризи багаторічного європейського союзу безпеки під керівництвом США.

Згідно з сайтом альянсу, навчання НАТО планує командувач НАТО, а масштаб навчань може варіюватися від кількох офіцерів до "повномасштабних бойових сценаріїв за участю літаків, військово-морських кораблів, артилерійських знарядь, бронетехніки та тисяч військовослужбовців".

Країни НАТО підтримують навчання, надаючи національні зобов’язання у вигляді військ, обладнання або інших видів підтримки. "Країни-учасниці зазвичай несуть відповідальність за фінансування будь-якої форми національного внеску", – зазначають у НАТО.

Суверенітет і цілісність території Гренландії та Данії "не підлягають обговоренню" - фон дер Ляєн20.01.26, 16:57 • 2918 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Державний бюджет
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Франція
Сполучені Штати Америки