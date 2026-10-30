В Украину идут две волны холода с первым снегом - синоптик

На Украину надвигаются две волны похолодания. Об этом предупредил синоптик из Черкасской области Виталий Постригань, пишет УНН.

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"Много обсуждений о возможном первом снеге и арктических вторжениях уже в начале ноября. Это аномалия? Разбираемся в деталях. Температурная аномалия октября 2026 года не может длиться вечно. В ближайшее время произойдут два периода похолодания, и осень вернётся к своей климатической норме", — указал Постригань в Facebook 28 октября.

По его прогнозу, до конца октября в регионе погода не претерпит существенных изменений. А уже "в воскресенье, 1 ноября, Черноморский циклон, заполняясь над восточными районами Украины, обусловит первую волну похолодания". Температура снизится, ветер усилит ощущение прохлады.

"В начале новой рабочей недели ожидается дальнейшая перестройка атмосферной циркуляции. Над Великобританией расположится новый блокирующий антициклон", — отметил он, добавив, что часть Украины окажется на его восточной периферии, где беспрепятственно будет поступать воздух из Арктики.

"Арктический холод проникнет в ещё тёплые южные моря, чем и спровоцирует образование активных, хорошо насыщенных влагой циклонов. О траектории их движения пока говорить рано, следим за развитием ситуации. Большинство прогностических центров сходятся в прогнозах, что после 4 ноября возможен первый эпизод предзимья с температурой около 0º и осадками в виде снега и мокрого снега", — указал Постригань.

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