В Украину идут две волны холода с первым снегом - синоптик

$45.530.0650.680.09
ukenru
11:58 • 7544 просмотра
Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине
11:20 • 10634 просмотра
Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжениеPhoto
Эксклюзив
09:52 • 17540 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
09:42 • 13811 просмотра
Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местнымиVideo
09:22 • 11555 просмотра
В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления
09:13 • 12092 просмотра
Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман
08:59 • 9202 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф
08:22 • 10992 просмотра
По Украине возможны аварийные отключения, после атаки рф на Днепр частично вернули свет
30 октября, 02:26 • 33846 просмотра
российские ракеты попали в промышленное предприятие под Кременчу́гом
29 октября, 22:25 • 32110 просмотра
Атака на Киев 29 октября унесла жизнь человека, есть разрушения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
76%
755мм
Популярные новости
В Польше распространяют видео, созданные с помощью ИИ, для разжигания антиукраинских настроений — ЦПД30 октября, 03:30 • 7294 просмотра
Атака на Днепр оставила без света более 350 тысяч абонентов30 октября, 04:31 • 29354 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома07:51 • 16479 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе08:10 • 12024 просмотра
Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия09:29 • 11765 просмотра
публикации
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
09:52 • 17545 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома07:51 • 16683 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 11713 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 30973 просмотра
Всемирный день борьбы с инсультом: как распознать опасные симптомы, спасти жизнь и предотвратить заболевание29 октября, 17:38 • 30345 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе08:10 • 12186 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 25923 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 23261 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 24706 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается29 октября, 10:25 • 27765 просмотра
Актуальное
Facebook
Отопление
Старлинк
Микоян МиГ-29
MIM-104 Patriot

В Украину идут две волны холода с первым снегом - синоптик

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Синоптик прогнозирует похолодание 1 ноября и арктическое вторжение после 4 ноября. Возможны снег и мокрый снег при температуре около 0°.

В Украину идут две волны холода с первым снегом - синоптик

На Украину надвигаются две волны похолодания. Об этом предупредил синоптик из Черкасской области Виталий Постригань, пишет УНН.

Подробности

"Много обсуждений о возможном первом снеге и арктических вторжениях уже в начале ноября. Это аномалия? Разбираемся в деталях. Температурная аномалия октября 2026 года не может длиться вечно. В ближайшее время произойдут два периода похолодания, и осень вернётся к своей климатической норме", — указал Постригань в Facebook 28 октября.

По его прогнозу, до конца октября в регионе погода не претерпит существенных изменений. А уже "в воскресенье, 1 ноября, Черноморский циклон, заполняясь над восточными районами Украины, обусловит первую волну похолодания". Температура снизится, ветер усилит ощущение прохлады.

"В начале новой рабочей недели ожидается дальнейшая перестройка атмосферной циркуляции. Над Великобританией расположится новый блокирующий антициклон", — отметил он, добавив, что часть Украины окажется на его восточной периферии, где беспрепятственно будет поступать воздух из Арктики.

"Арктический холод проникнет в ещё тёплые южные моря, чем и спровоцирует образование активных, хорошо насыщенных влагой циклонов. О траектории их движения пока говорить рано, следим за развитием ситуации. Большинство прогностических центров сходятся в прогнозах, что после 4 ноября возможен первый эпизод предзимья с температурой около 0º и осадками в виде снега и мокрого снега", — указал Постригань.

Первый снег в Киеве - синоптики дали прогноз28.10.26, 10:24 • 12915 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Великобритания
Арктика
Украина
Facebook