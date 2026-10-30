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В Україну йдуть дві хвилі холоду з першим снігом - синоптик

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Синоптик прогнозує похолодання 1 листопада та арктичне вторгнення після 4 листопада. Можливі сніг і мокрий сніг при температурі близько 0°.

В Україну йдуть дві хвилі холоду з першим снігом - синоптик

На Україну насуваються дві хвилі похолодання. Про це попередив синоптик з Черкащини Віталій Постригань, пише УНН.

Деталі

"Чимало обговорень про можливий перший сніг і арктичні вторгнення вже на початку листопада. Чи це аномалія? Розбираємось у деталях. Температурна аномалія жовтня 2026 не може тривати вічно. В найближчий час відбудеться два періоди похолодання і осінь повернеться до своєї кліматичної норми", - вказав Постригань у Facebook 28 жовтня.

За його прогнозом, до кінця жовтня у регіоні погода не зазнає суттєвих змін. А вже "у неділю, 1 листопада, Чорноморський циклон заповнюючись над східними районами України, зумовить першу хвилю похолодання". Температура знизиться, вітер посилить відчуття прохолоди.

"На початку нового робочого тижня очікується подальша перебудова атмосферної циркуляції. Над Великою Британією розташується новий блокуючий антициклон", - зазначив він, додавши, що частина України перебуватиме на його східній периферії, де безперешкодно надходитиме повітря з Арктики.

"Арктичний холод проникне на ще теплі південні моря, чим і спровокує утворення активних добре насичених вологою циклонів. Про траєкторію їх руху поки говорити зарано, слідкуємо за розвитком ситуації. Більшість прогностичних центрів сходяться у прогнозах, що після 4 листопада можливий перший епізод передзим'я з температурою близько 0º та опадами у вигляді снігу та мокрого снігу", - вказав Постригань.

Перший сніг у Києві - синоптики дали прогноз28.10.26, 10:24 • 12884 перегляди

Юлія Шрамко

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