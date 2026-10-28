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Перший сніг у Києві - синоптики дали прогноз

Київ • УНН

 • 1770 перегляди

У Києві 6 листопада можливі опади з імовірністю до 90%. Через температуру близько нуля вони можуть випасти у вигляді снігу.

Перший сніг у Києві - синоптики дали прогноз

У Києві вже наступного тижня - 6 листопада - можливий перший сніг. Імовірність сніжних опадів сягатиме 85%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометеоцентр.

Деталі

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у нічні години температура повітря в Києві становитиме близько +1°C. Такий показник прогнозують опівночі, о 03:00 та о 06:00. Натомість, уранці температура підвищиться до +2°C.

Коли можливі опади

Найвища ймовірність опадів прогнозується опівночі - 90%. О 03:00 вона становитиме 83%, о 06:00 - 76%, а о 09:00 знизиться до 70%. До опівдня ймовірність опадів становитиме 63%. Через температуру, близьку до нуля, опади можуть випасти у вигляді снігу. Водночас у прогнозі тип опадів окремо не уточнюється.

В Укргідрометцентрі зауважують при цьому, що прогноз на 6-9 добу несе консультативний характер.

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Алла Кіосак

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