Глава Китая Си Цзиньпин встретил президента США Дональда Трампа после прибытия в Китай. Как отмечает CNN, лидер КНР Си Цзиньпин обычно не встречался с президентами США в аэропорту, он сделал это лишь для встречи с Трампом, пишет УНН.

Детали

В среду лидер Китая Си Цзиньпин встретился с президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Шэньчжэня в Китае. Он ждал президента США у трапа самолета.

Присутствие Си Цзиньпина на красной ковровой дорожке в аэропорту, как отмечает CNN, отражает приветствие Трампом китайского лидера во время его визита в США в этом году.

За время пребывания на посту главы государства Си Цзиньпин ни разу не встречал в аэропорту президента США.

В Китае, где протокол имеет первостепенное значение, присутствие Си Цзиньпина на красной ковровой дорожке в Шэньчжэне подчеркивает важность, которую Китай придает двусторонним отношениям с США.

Ранее в этом году Трамп лично приветствовал Си Цзиньпина после прибытия на самолете на объединенную базу Эндрюс.

Согласно китайскому дипломатическому протоколу последних лет, глава государства, как правило, не встречает гостей в аэропорту.

Си не встречал путина

Когда глава кремля владимир путин прибыл сегодня в Шэньчжэнь, его встретил влиятельный глава администрации Си Цзиньпина Цай Ци — что само по себе является чрезвычайно высоким уровнем протокола.

Си Цзиньпин встречал тогдашнего президента США Барака Обаму в аэропорту в 2009 году, но тогда он был вице-президентом Китая.

путин встретился с Си и рассказал об ожиданиях от трехстороннего саммита с Трампом

Дополнение

Си Цзиньпин и путин провели встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в среду, 18 ноября. Встреча путина с Си состоялась за день до знакового трехстороннего саммита Китая, Соединенных Штатов и россии.

19 ноября на полях саммита АТЭС ожидается трехсторонняя встреча путина, Трампа и Си Цзиньпина. Идею этой встречи путин предложил Трампу в октябре во время телефонного разговора. The Wall Street Journal писала, что путин рассчитывал, в частности, говорить о завершении войны россии против Украины на условиях, выгодных москве. Однако Трамп прежде всего хочет обсудить ядерные вооружения. По данным Financial Times, Китай, россия и США решили не согласовывать повестку трехсторонней встречи.

Позиция Украины относительно саммита

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее комментировал возможность такого саммита. "Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и россии могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США даст лишь противоположный результат: поощрит путина продолжать эту войну. Приглашение путина на такую встречу лишь подпитало бы его манию величия и придало бы ему вес, которого он не заслуживает", — отмечал Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о предложении главы кремля владимира путина провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином и обсуждения вопроса войны рф против Украины.

"Я хотел бы понять, чтобы избежать дальнейших сюрпризов. Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом. Однако, если Украина будет в повестке дня, мы хотели бы, чтобы с Украиной проконсультировались. Я не могу комментировать остальное: я не знаю, что они будут обсуждать", — отметил Зеленский в ответ на вопрос о том, что "путин предлагает встречу с Трампом и Си без Украины", и беспокоит ли его, "что они решат ваше будущее без вас".