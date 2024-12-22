Такая важная и такая нужная всем нам сейчас: Зеленский поздравил Усика с победой
Киев • УНН
Президент Украины поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри и сохранением титула абсолютного чемпиона мира по боксу. Зеленский подчеркнул важность этой победы для всей Украины.
Президент Украины поздравил с победой боксера Александра Усика, который в бою с британцем Тайсоном Фьюри сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Слова поздравления Владимир Зеленский обнародовал в Telegram, пишет УНН.
Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас
Он отметил, что, сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим.
С победой, казак! С победой, Украина! Слава Украине!
Напомним
Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.