Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Вирус Марбург вызывает быстро прогрессирующую геморрагическую лихорадку, которая имеет склонность к быстрому распространению. Защита от этого вируса и ему подобных требует специфичных средств. Об этом в комментарии УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

Лихорадка Марбург – одна из трех тяжелейших геморрагических на ряду с Эболой и Ласса. Вирус Марбург относится к тому же семейству, что и Эбола (филовирусы), может вызывать быстро прогрессирующую фатальную геморрагическую лихорадку, склонную к быстрому распространению и летальностью от 24 до 88% (по данным ВОЗ). Заражение вирусом, вызывающим лихорадку Марбург, происходит при тесных контактах с фруктовыми летучими мышами, которые часто встречаются в шахтах или пещерах и не имеют клинических симптомов болезни.

27 сентября Руанда впервые объявила о подтвержденном случае, на 29 сентября было известно о 26 случаев (70% - медработники), из них 8 - летальных. На сегодняшний день зараженных уже 36 человек, 11 погибли, 300 контактных находятся в изоляции под наблюдением, один из них прибыл в Бельгию. Источник инфекции пока не найден.

"Опасность прежде всего в контактном механизме передачи, от которого очень трудно изолироваться. Симптомы заболевания неспецифичны в начальный период, и поэтому его можно спутать с любым другим заболеванием. И третье, что очень высокая летальность, до 90%. В среднем на сегодняшний день около 50%. Пока что это заболевание имеет региональное значение, но мы живем в мире, который очень быстро меняется", - пояснила инфекционист.

Голубовская напомнила, что в западной Африке с конца 2014 года не могут локализировать эпидемию лихорадки Эбола – вызываемую вирусом из того же семейства. Что касается Марбурга, то по словам специалиста на данный момент уровень риска вспышка в Руанде оценивается как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Однако, она также отметила, что есть риск распространения на другие африканские страны – ведь были выявлены случаи заражения в приграничных районах. Также, не исключает инфекционист и дальнейшего распространения вируса за пределы Африканского континента.

По словам медика, распространения таких лихорадок как Марбург или Эбола, вероятнее всего вызовет высокую летальность в регионе, куда попадет вирус, ведь для защиты необходимы специальные костюмы и обученный персонал.

"Персонал должен быть обучен, в частности, даже тому как эти костюмы надевать и снимать, а это порой бывает непросто. Например, когда были завозные случаи лихорадки Эбола в Италии и США, то болел, в том числе, и персонал, даже не смотря на специальную подготовку. Защитится бывает очень и очень сложно", - отметила Голубовская.

Инфекционист добавила, что любой системе здравоохранения, в любой стране будет не просто в случае столкновения с таким вирусом как Марбург. В тоже время она отмечает, что украинская медсистема в пандемию ковида продемонстрировала свою большую устойчивость, чем системы стран Западной Европы и США. В тоже время, инфекционные заболевания – это особая группа болезней, которая требует вложения в профилактику, в том числе и тяжелых форм, и ресурса для быстрой госпитализации значительного числа заболевших.

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