Інфекціоніст Голубовська розповіла про вірус Марбург і ризики його поширення за межі Африки
Київ • УНН
У Руанді зафіксовано спалах вірусу Марбург із летальністю до 90%. Головний інфекціоніст України попереджає про складнощі захисту та ризик поширення за межі Африки.
Вірус Марбург спричиняє швидко прогресуючу геморагічну гарячку, яка має схильність до швидкого поширення. Захист від цього вірусу та йому подібних потребує специфічних засобів. Про це в коментарі УНН розповіла головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професорка Ольга Голубовська.
Гарячка Марбург - одна з трьох найтяжчих геморагічних гарячок на ряду з Еболою і Ласса. Вірус Марбург належить до тієї самої родини, що й Ебола (філовіруси), може викликати фатальну геморагічну гарячку, яка швидко прогресує, схильну до швидкого розповсюдження і летальністю від 24 до 88% (за даними ВООЗ). Зараження вірусом, що спричиняє гарячку Марбург, відбувається під час тісних контактів із фруктовими кажанами, які часто зустрічаються в шахтах або печерах і не мають клінічних симптомів хвороби.
27 вересня Руанда вперше оголосила про підтверджений випадок, станом на 29 вересня було відомо про 26 випадків (70% - медпрацівники), з них 8 - летальних. На сьогодні заражених уже 36 осіб, 11 загинули, 300 контактних перебувають в ізоляції під наглядом, один із них прибув до Бельгії. Джерело інфекції поки що не знайдено.
"Небезпека насамперед у контактному механізмі передачі, від якого дуже важко ізолюватися. Симптоми захворювання неспецифічні в початковий період, і тому його можна сплутати з будь-яким іншим захворюванням. І третє, що дуже висока летальність, до 90%. У середньому на сьогодні близько 50%. Поки що це захворювання має регіональне значення, але ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється", - пояснила інфекціоніст.
Голубовська нагадала, що в західній Африці з кінця 2014 року не можуть локалізувати епідемію гарячки Ебола, яка спричиняється вірусом із тієї самої родини. Що стосується Марбурга, то, за словами фахівця, наразі рівень ризику спалаху в Руанді оцінюють як дуже високий на національному рівні, високий на регіональному рівні та низький на глобальному рівні. Однак, вона також зазначила, що є ризик поширення на інші африканські країни - адже було виявлено випадки зараження в прикордонних районах. Також, не виключає інфекціоніст і подальшого поширення вірусу за межі Африканського континенту.
За словами медика, поширення таких гарячок, як Марбург або Ебола, найімовірніше спричинить високу летальність у регіоні, куди потрапить вірус, адже для захисту необхідні спеціальні костюми та навчений персонал.
"Персонал має бути навчений, зокрема, навіть тому, як ці костюми надягати і знімати, а це часом буває непросто. Наприклад, коли були привізні випадки гарячки Ебола в Італії та США, то хворів, зокрема, і персонал, навіть незважаючи на спеціальну підготовку. Захиститися буває дуже і дуже складно", - зазначила Голубовська.
Інфекціоністка додала, що будь-якій системі охорони здоров'я, у будь-якій країні буде непросто в разі зіткнення з таким вірусом як Марбург. Водночас вона зазначає, що українська медсистема в пандемію ковіду продемонструвала свою більшу стійкість, ніж системи країн Західної Європи та США. Водночас інфекційні захворювання - це особлива група хвороб, яка вимагає вкладення в профілактику, зокрема й важких форм, і ресурсу для швидкої госпіталізації значної кількості хворих.
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