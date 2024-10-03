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Тест на вирус Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге оказался отрицательным

Тест на вирус Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге оказался отрицательным

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:58  •  6681 просмотра

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У немецкого студента-медика и его спутницы, которые прибыли из Руанды, тест на вирус Марбург показал отрицательный результат. Для 200 попутчиков опасности не было, но студент будет оставаться в изоляции под наблюдением врачей.

У немецкого студента и его спутницы, которые прилетели из Руанды и сели на поезд, идущий на север Германии, тест на вирус Марбург показал отрицательный результат. Это означает, что для 200 их попутчиков опасности не было. Об этом пишет DW, передает УНН

В течение следующих нескольких дней планируется, что студент-медик будет оставаться в изоляции в специальном отделении университетской клиники Гамбург-Эппендорф с последующей домашней изоляцией под наблюдением органов здравоохранения.

Отмечается, что девушку, которая сопровождала его, также будут наблюдать врачи.

Ранее сообщалось, что с центрального вокзала немецкого города Гамбург экстренно эвакуировали двух пассажиров с признаками заражения африканским смертельным  вирусом Марбург. Студента-медика и его девушку, которые почувствовали симптомы заболевания, доставили в университетскую клинику для дальнейшего медицинского обследования. 

Дополнение 

Марбург передается при прямом контакте с зараженными жидкостями. Заболевание сопровождается сильнейшей лихорадкой и является летальным в 88% случаев. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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