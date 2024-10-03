Тест на вирус Марбург у пассажиров поезда в Гамбурге оказался отрицательным

У немецкого студента и его спутницы, которые прилетели из Руанды и сели на поезд, идущий на север Германии, тест на вирус Марбург показал отрицательный результат. Это означает, что для 200 их попутчиков опасности не было. Об этом пишет DW, передает УНН.

В течение следующих нескольких дней планируется, что студент-медик будет оставаться в изоляции в специальном отделении университетской клиники Гамбург-Эппендорф с последующей домашней изоляцией под наблюдением органов здравоохранения.

Отмечается, что девушку, которая сопровождала его, также будут наблюдать врачи.

Ранее сообщалось, что с центрального вокзала немецкого города Гамбург экстренно эвакуировали двух пассажиров с признаками заражения африканским смертельным вирусом Марбург. Студента-медика и его девушку, которые почувствовали симптомы заболевания, доставили в университетскую клинику для дальнейшего медицинского обследования.

Дополнение

Марбург передается при прямом контакте с зараженными жидкостями. Заболевание сопровождается сильнейшей лихорадкой и является летальным в 88% случаев. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня.