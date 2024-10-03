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Тест на вірус Марбург у пасажирів поїзда в Гамбурзі виявився негативним

Київ • УНН

 • 16017 перегляди

У німецького студента-медика та його супутниці, які прибули з Руанди, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Для 200 попутників небезпеки не було, але студент залишатиметься в ізоляції під наглядом лікарів.

У німецького студента та його супутниці, які прилетіли з Руанди і сіли на потяг, що йде на північ Німеччини, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Це означає, що для 200 їхніх попутників небезпеки не було. Про це пише DW, передає УНН

Протягом наступних кількох днів планується, що студент -медик залишатиметься в ізоляції в спеціальному відділенні університетської клініки Гамбург-Еппендорф із подальшою домашньою ізоляцією під наглядом органів охорони здоров'я.

Зазначається, що дівчину, яка супроводжувала його, також спостерігатимуть лікарі.

Раніше повідомлялось, що із центрального вокзалу німецького міста Гамбург екстрено евакуювали двох пасажирів з ознаками зараження африканським смертельним  вірусом Марбург. Студента-медика і його дівчину, які відчули симптоми захворювання, доправили в університетську клініку для подальшого медичного обстеження. 

Доповнення 

Марбург передається під час прямого контакту із зараженими рідинами. Захворювання супроводжується найсильнішою лихоманкою і є летальним у 88% випадків. Інкубаційний період триває від 2 до 21 дня.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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