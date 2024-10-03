У Німеччині пару перевіряють на зараження африканським смертельним вірусом Марбург
Київ • УНН
Студента-медика та його дівчину евакуювали з вокзалу Гамбурга з симптомами вірусу Марбург. Пара нещодавно повернулася з Руанди, де зафіксовано спалах цієї смертельної хвороби.
Із центрального вокзалу німецького міста Гамбург екстрено евакуювали двох пасажирів з ознаками зараження африканським смертельним вірусом Марбург. Студента-медика і його дівчину, які відчули симптоми захворювання, доправили в університетську клініку для подальшого медичного обстеження, повідомляє УНН із посиланням на DW.
Деталі
Пара прибула в Гамбург із Франкфурта-на-Майні на поїзді. У дорозі в обох з'явилися симптоми грипу. До цього студент відвідував Руанду, де контактував із пацієнтом, у якого лікарі пізніше діагностували зараження вірусом Марбург.
За попередніми даними, у поїзді з потенційними носіями вірусу перебувало близько 200 пасажирів. Їхні контактні дані зібрали співробітники поліції на випадок необхідності вжиття карантинних заходів.
Додамо
Наприкінці вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила заяву про спалах епідемії вірусу Марбург у Руанді. За даними міністерства охорони здоров'я Руанди, випадки зараження були підтверджені у 29 людей, 10 із них померли.
Понад 70% підтверджених випадків припадає на працівників охорони здоров'я з двох медичних установ у столиці Руанди Кігалі. Наразі ризик спалаху вірусу на глобальному рівні оцінюють як низький, зазначили у ВООЗ.
Доповнення
Марбург передається під час прямого контакту із зараженими рідинами. Захворювання супроводжується найсильнішою лихоманкою і є летальним у 88% випадків. Інкубаційний період триває від 2 до 21 дня.
ВООЗ оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією14.08.24, 22:58 • 25866 переглядiв