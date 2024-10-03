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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии пару проверяют на заражение африканским смертельным вирусом Марбург

В Германии пару проверяют на заражение африканским смертельным вирусом Марбург

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 07:37  •  5979 просмотра

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Студента-медика и его девушку эвакуировали с вокзала Гамбурга с симптомами вируса Марбург. Пара недавно вернулась из Руанды, где зафиксирована вспышка этой смертельной болезни.

С центрального вокзала немецкого города Гамбург экстренно эвакуировали двух пассажиров с признаками заражения африканским смертельным  вирусом Марбург. Студента-медика и его девушку, которые почувствовали симптомы заболевания, доставили в университетскую клинику для дальнейшего медицинского обследования, сообщает УНН со ссылкой на DW. 

Детали

Пара прибыла в Гамбург из Франкфурта-на-Майне на поезде. В дороге у обоих появились симптомы гриппа. До этого студент посещал Руанду, где контактировал с пациентом, у которого врачи позже диагностировали заражение вирусом Марбург.

По предварительным данным, в поезде с потенциальными носителями вируса находилось около 200 пассажиров. Их контактные данные собрали сотрудники полиции на случай необходимости принятия карантинных мер.

Добавим

В конце сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила заявление о вспышке эпидемии вируса Марбург в Руанде. По данным министерства здравоохранения Руанды, случаи заражения были подтверждены у 29 человек, 10 из них умерли.

Более 70% подтвержденных случаев приходится на работников здравоохранения из двух медицинских учреждений в столице Руанды Кигали. Сейчас риск вспышки вируса на глобальном уровне оценивается как низкий, отметили в ВОЗ.

Дополнение 

Марбург передается при прямом контакте с зараженными жидкостями. Заболевание сопровождается сильнейшей лихорадкой и является летальным в 88% случаев. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня.

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией14 августа 2024, 19:58 • 25257 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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